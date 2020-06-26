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26.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Divan’a veda yemeği

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Divan üyeleri ile dönem sonu yemeğinde bir araya geldi.

Divan’a veda yemeği

100. Yıl Bahçe Lokantası’ndaki yemekten önce bahçeye ıhlamur ağacı diken ve can suyu veren Şentop, Meclis’te konukları ağırlamak için kapsamlı bir mekan bulunmaması nedeniyle bu lokantayı hizmete açtıklarını belirtti.

Şentop, şöyle devam etti:

“Bir arada olmayı, bilhassa dönem sona erdiği için arzu ettim. Tabiri caizse dönemin veda yemeği. 16 aydır görevdeyim, birlikte çalışmalar yürüttük. Zaman zaman tartıştığımız, anlaşamadığımız dönemler olmuştur ama 12 Temmuz itibarıyla bu 2 yıllık ilk dönemi, yasama dönemini tamamlamış oluyoruz. Ondan sonra yeni bir dönem. Devam edecek arkadaşlarımız olur, olmaz ama dönem itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bir de haklarımızı helal edelim diye bir araya gelmeyi arzu ettim. Hakkınızı helal edin. Ben de helal ediyorum.” 

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