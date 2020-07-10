MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı!
ABONE OL
10.07.2020 - 22:33 | | AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveri ile çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı!

Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü olan Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşup yeniden müminlerle buluştuğunu belirtti.

Allah'a sonsuz hamdettiğini ifade eden Erbaş, Müslümanlar için 86 yıllık hasretin ve özlemin sona erdiğini, bu muştuyla milletin yüreğindeki hüznün büyük bir sevince dönüştüğünü kaydetti.

Erbaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesten Allah'ın razı olmasını ve Hazreti Muhammed'in müjdesine nail kılmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya ifade ettiği mana bakımından sadece bir mabet değildir. Müslümanlar için büyük bir inancın, medeniyetin, ahlakın ve adaletin sembolüdür. Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveriyle çalışmaktır."

TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

10 Temmuz 2020 koronavirüs vaka sayısı açıklandı! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı sayısında son durum nedir?

10 Temmuz 2020 koronavirüs vaka sayısı açıklandı! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı sayısında son durum nedir?

İşte en ucuz sıfır otomobiller!

İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Sokak düğününe polis baskını

Sokak düğününe polis baskını

ÖGG sınav sonuçları AÇIKLANDI... 87.dönem özel güvenlik sonuçları sorgulama sayfası için TIKLA!

ÖGG sınav sonuçları AÇIKLANDI... 87.dönem özel güvenlik sonuçları sorgulama sayfası için TIKLA!

Sıradaki Haber