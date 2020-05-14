Diyanet İşleri, gençlik yapılanmasını genişletti

Diyanet’in yeni Gençlik Çalışmaları Yönergesi’nde yer alan bazı başlıklar şöyle:



Manevi danışmanlık ve dini rehberlik faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla kampüs, öğrenci yurdu, otogar, AVM, şehir merkezi gibi yerlerde, “Genç Ofis” adıyla yeni merkezler kurulacak.



Daha önce lise ve üniversitelilere hizmet veren Diyanet okuma salonları ortaokul öğrencilerine de açılacak.



Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) evlerinde kalan öğrenciler arasında “ev öğrenci temsilcileri” görevlendirilecek.



Her bir TDV evi bazında yürütülen çalışmaların takibini yapmak üzere erkekler için erkek, kızlar için kadın ev sorumlusu görevlendirilecek. Ev sorumluları, öğrencileri müftülüklerce gerçekleştirilecek etkinliklere katılmaya teşvik edecek.



‘Gençlik koordinatörleri’ ise gönüllüler arasından üniversite, fakülte ve okullarda, okul temsilcisi belirleyecek. Üniversite kayıt tarihlerinde şehre yeni gelen öğrencilere danışmanlık ve rehberlik edecek koordinatörler, kayıt sürecinde stant çalışması yapacak.



Müftüler de üniversite kayıt dönemlerinde her türlü iletişim aracını kullanarak Diyanet’in hizmetlerini anlatacak.