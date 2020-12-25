‘Dön evine bitsin çile’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AİHM’in Demirtaş kararını “sakat” olarak niteledi. Bahçeli, MHP il başkanları toplantısı sonrasında şu açıklamayı yaptı:

KİRİŞİ KIRMA MASASI: CHP Genel Başkanı tutunacak dal ararken, İP’in Başkanı demirlediği limandan ayrılıp yenisine yelken açmanın küçük ve kurnaz hesabı içindedir. İttifak yerine yeni bir masa kurma teklifinin esbabı mucibesi bize göre budur. Memleket masası kuramayanlar, mihnet masası kurmanın peşindedir. Aslında nazlana nazlana bulundukları muhitten kirişi kırmanın arayışına girmişlerdir. Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir. Buyursunlar otursunlar, fiskos yapsınlar, olmadı birbirlerini çekiştirsinler, bu da olmazsa kısır yiyip keyfilerine baksınlar. .

HALA ZAMAN VAR: HDP’ye zeytin dalı uzatıp terörist Demirtaş ile kahvaltı programı rezervasyonu yapanlar masa kurmadan önce içine düştükleri zillete kafa yorsunlar. Tavsiyemiz, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarıyla vakit kaybetmesinler. Millet kararını vermiştir. Perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin geleceğidir. Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile.

SU KAYNATTI: Kılıçdaroğlu’nun istikameti şaşmış, iradesi şanzıman dağıtmıştır. Konuştukça batıyor. Grup toplantısında dile getirdiği sözleri feci bir çakılmadır. Biz kara paracılarla mücadele edilsin diyoruz, Kılıçdaroğlu gelin vergi verin diyor. Biz uyuşturucunun kökü kazınsın diyoruz, Kılıçdaroğlu vergi alalım diyor. Biz organ mafyasının kafasına balyoz gibi inilsin diyoruz, Kılıçdaroğlu vergi diye tutturuyor. Bu CHP yönetimi teröristlerle düşüp kalkmasının, mafyanın ve HDP’nin ruhuna kolon atmasının bedelini siyasetiyle ödemeye başlamıştır. Uyuşturucu kaçakçılarıyla ittifak yapanlar, vergi peşine düşmüştür. İşte asıl mafya, asıl organize suç şebekesi bu zihniyettir.

GÖZÜNE DİZİNE DURSUN: CHP Genel Başkanı, Türkiye’nin koronavirüs salgınını yönetemediğini iddia ediyor. Adama derler ki, gözüne dizine dursun. Daha ne bekliyorsun? Virüs mutasyona uğramış, bulaş hızı yüzde 70 artmış, ülkemiz adı konulmamış seferberlik haline geçmiş, Kılıçdaroğlu başka telden çalıyor. Dünya, Türkiye’ye gıptayla bakıyor, Dünya Sağlık Örgütü takdir ediyor, Kılıçdaroğlu bayat eleştirileriyle ters köşeye yatmaktan, komik durumlara düşmekten kurtulamıyor.



‘TBMM’de PKK’lı istemiyoruz’



AİHM’NİN KARARINI TAKMIYORUZ: Biz HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik. Cesaret ve inanmışlıkla arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini, TBMM’de PKK’lı istemiyoruz. Teröristleri kucaklayıp TBMM’ye gelen bölücülere tahammül edemiyoruz. Biz Demirtaş’a bakınca terörist görüyoruz. AİHM’nin terörist Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu haykırıyoruz. Milli iradeye ve Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz. Batasuna’ya ne yapılmışsa hukuki ve ahlaki tutarlılık gereğince Türkiye’de de aynısının yapılmasını talep ediyoruz. AHİM’nin kararı sakattır, evrensel hukuka aykırıdır.



‘Seçimler zamanında yapılacak’



YİNE ERDOĞAN YİNE İKTİDAR: Cumhur İttifakı, Türkiye’dir, Türk milletidir, Milli Mücadele’dir. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Irak Başbakanı’nın onuruna verilen resmi bir yemeği propaganda malzemesi olarak CHP’ye ulaştıran kriptoların can düşmanıdır. Kılıçdaroğlu bilesin ki, Cumhur İttifakı 2023’de iktidar olacak, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçilecektir.



ÇIPLAK ARAMA: FETÖ’cülerin, cezaevlerinde sözde çıplak arama yapıldığını sosyal medyadan servis etmesiyle başlayan iftira kampanyasına aldananr 15 Temmuz’un rövanşını almak için kuyruğa giren Türkiye muhalifleridir.



Toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bahçeli, “Dağlardaki terörle mücadelede çok üstün bir başarı elde edildiği süreçte özellikle bütçe görüşmeleri sırasında HDP sözcülerinin ortaya koymuş olduğu görüşler, tavırlar, duruşlar dikkate alındığı vakit dağda temizlenen terör Meclis’te de temizlenmelidir” dedi.