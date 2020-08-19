‘Dostlar zor günler için de gereklidir’

Çavuşoğlu, diplomatik ilişkilerin 70. yılında ikili iş birliğini görüşmek ve anlaşmalar imzalamak üzere bulunduğu Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi. Görüşmede, Çavuşoğlu, Maduro’ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye davetini “Sayın Cumhurbaşkanımız pandemiden sonra en kısa zamanda sizi Türkiye’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacak” sözleriyle iletti.

4 anlaşma imzalandı

Venezuela’daki görüşmelerinin çok faydalı geçtiğini ve iki ülke arasında çok iyi anlaşmalar imzalandığını da vurgulayan Çavuşoğlu, “Türkiye, sadece pandemi zamanında değil her zaman Venezuela’nın ve Venezuela halkının yanındadır” diye konuştu. Öte yandan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, mevkidaşıyla ticaretten tarıma, inşaattan sağlık alanına, eğitimden turizme kadar birçok alanda iş birliğini ele aldıklarını söyledi. Çavuşoğlu, “Bugüne kadar iyi işler yaptık ancak daha iyisini yapmalıyız” dedi.

Çavuşoğlu ve Arreaza, iki ülke arasında kültür iş birliğine, kültür merkezlerine, arşivler arası iş birliğine ve Türk kürsüsü kurulmasına ilişkin dört anlaşma imzaladı.

İmza töreninde de Çavuşoğlu, “Venezuela’ya Kovid-19’la mücadelesinde verdiğimiz destekten bahsettiniz. Bunun için Türkiye’ye teşekkür etmek zorunda değilsiniz. Dostlar sadece iyi günler için değil, zor günler için de gereklidir. Türkiye, Venezuela’nın ve Venezuela halkının iyi ve kötü gün dostudur” değerlendirmesinde bulundu.