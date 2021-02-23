Döviz rezervimiz 95 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin eritilerek eksiye gerilettiği iddialarına “Bu zorlu dönemde ödemeler dengesi tarafında bir sıkıntıyla karşılaşmamak için planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Yapılan bu döviz işlemlerinin tamamı da piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur” karşılığını verdi. Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alan CHP’ye İzmir’den sert tepki göstererek, “Berat Bey’in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, ‘damat’ sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır” dedi.

Erdoğan, dün partisinin Gürsel Aksel Stadı’nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine de canlı bağlantının yapıldığı kongrede konuşan Erdoğan, İzmir’in, bir dirilişin ve 2023’ün müjdesini verdiğini belirtti. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

SEMTİNE UĞRADIN MI?: Hakkari, terörün acısını en çok çeken illerimizden biridir. İzmir’de, ülkemizin pek çok vilayetinde olduğu gibi terör saldırıları sebebiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden göç edip gelen çok sayıda vatandaşlarımız yaşıyor. Şimdi buradan sesleniyorum, ey CHP, ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır’daki o terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?

ADAM ZANNETTİM: İçişleri Bakanım ile Savunma Bakanımı gerek CHP Genel Başkanı’na gerekse İYİ Parti Genel Başkanı’na gönderdim. Gitsinler, bu katliamla ilgili kendilerini bilgilendirsinler istedim. Bakanlarım bunu bana söyleyince ben de bu CHP’nin başındakini adam zannettim, gitsinler, anlatsınlar dedim... İkili görüşmelerden sonra, bunlar yapıldığı halde daha sonra Meclis’te maalesef tamamıyla sınırı aşan bir yapıyla bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar.

CHP IMF’CİDİR: Milletime tekrar hatırlatıyorum. Çünkü CHP, bunlar faizcidir. Bu CHP, bunlar IMF’cidir. IMF’nin temsilcileriyle kapalı kapılar arkasında pazarlık yapanlar bunlardır. Göreve geldiğimizde Türkiye’nin IMF’ye 23,5 milyar dolar borcu vardı, Mayıs 2013’te sıfırladık. Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF’ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş. Bize diyorlar ki ‘IMF’den gidin borç alın.’ O sizin cibilliyetinizdir, o sizin karakterinizdir... Bunlar sahtekar, ‘Şu anda Merkez Bankası’nın döviz rezervi sıfırlandı. Hatta daha da ileri gittiler, sıfırın altına düştü.’ diyorlar.

BİZ BU İŞİ BİLİYORUZ: Göreve geldiğimizde Merkez Bankası’nın 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Bir rakam daha söyleyeceğim. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95’e indik. Bu ne demektir? Biz yeniden 132’ye de çıkarız 200’e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz. Bizim akıl hocalarımız Batı değil. CHP’nin akıl hocaları orada, IMF.

NEREYE GİDECEĞİM?: Bu dönemde Berat Bey’in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık. Berat Bey de hukuk çerçevesinde bugün itibarıyla tabii ki yargıda hakkını arayacaktır. Aynı şekilde ben de birçok davalar açtım. Açtığım her davayı da kazanıyorum. Ondan sonra dert yanıyor. ‘Şimdi yargıya giderler.’ diye. Nereye gideceğim? Gideceğimiz tek yer var yargı. Senin paran bol zaten. Senden o parayı alıp, onları da fakir fukaraya garip gurebaya dağıtacağız... Şu dönemde döviz rezervleri üzerinden Berat Bey aleyhinde yürütülen haksız ve seviyesiz kampanyanın amacı kesinlikle bu konuda bilgi sahibi olmak değildir.

İŞLEMLER HUKUKA UYGUN: CHP’nin tezviratları sebebiyle kafası karışmış olabilecek vatandaşlarımız için döviz rezervi konusuna açıklık getirmek istiyorum. Bir süredir zaten ekonomik saldırı altında olan Türkiye’nin, salgınla uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı da tedbir geliştirmesi gerekiyordu. Bu zorlu dönemde ödemeler dengesi tarafında bir sıkıntıyla karşılaşmamak için planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Yapılan bu döviz işlemlerinin tamamı da piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması ne de herhangi bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur. Tayyip Erdoğan’a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak, vaktimizi ve enerjimizi çalarak, bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara diyoruz ki ‘Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya.’