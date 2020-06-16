DP’den Gökçek’e suç duyurusu

Suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan DP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay, Gökçek ve dönemin AK Partili Belediye Meclis üyelerinin görevlerini kötüye kullanarak aldıkları meclis kararlarıyla mülkiyeti DP’ye ait olan genel merkez binası ve kampüs alanının hukuksuz bir şekilde ellerinden alınmaya çalışıldığını ifade etti. Bahse konu parselin 2008’de SİT alanı ilan edildiğini, İdare Mahkemesi’nce bu kararın iptal edildiğini anımsatan Küçükay, “2014 yerel seçimleri öncesinde şu an mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın Demokrat Parti’den belediye başkan adayı olması gündeme gelmiş, bunun üzerine Gökçek ve AK Partili üyeler, 13 Aralık 2013 tarihinde gece yarısı yeniden haksız ve mesnetsiz bir karar alarak genel merkezimizin imarıyla oynamış, ‘sosyal kültürel kullanım alanı’ ilan edilmiştir” dedi.

‘İptal edildi’

Küçükay, “Yargıya giderek Ankara 8. İdare Mahkemesi’nde açtığımız dosya ile Gökçek ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı haksız, hukuksuz, dayanaksız karar iptal edilmiştir. Bu karar Danıştay denetiminden de geçerek kesinleşmiştir” ifadesini kullandı.