Durmuş sonsuzluğa uğurlandı

Durmuş için dün TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. Törene evli ve üç çocuk babası Durmuş’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, eski Sağlık Bakanlarından Recep Akdağ, çok sayıda yeni ve eski milletvekili katıldı.

Durmuş’un cenazesi daha sonra Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Durmuş, 5 Ağustos 1947’de Çankırı’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde genel cerrahi ihtisasını tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990’da doçent, 2003’te profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP’den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.

‘Aşı stratejik ürün’

DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti’nin Sağlık Bakanlığını yapan Durmuş, özellikle Bakanlığı dönemindeki açıklamalarıyla kamuoyunun hep gündeminde kaldı.

Bakanlığı döneminde Türkiye’de çocuk felci hastalığının ortadan kaldırılmasını amaçlayan Durmuş, bu amaçla Ulusal Aşı Günleri Kampanyası başlatıp illerde çocuklara aşı yaptı.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’ne yeni bir kimlik kazandırmayı da amaçlayan Durmuş, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nin dünyadaki üç referans merkezinden biri olduğunu ve merkezde aşı üretimi, laboratuvar çalışmaları yapan bilim adamı düzeyinin düştüğünü belirterek, bilim adamlarına bu merkezde çalışma çağrısında bulundu.

Durmuş, “aşının stratejik bir ürün” olduğu vurgusunu da yapmış, “Aşıyı kendi ülkemizde üretmek istiyoruz. Aşı stratejik bir ürün olduğundan, genetik şifreler üzerinde oynanabilir” demişti.