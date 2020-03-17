Duruşmalara erteleme

Gül’ün açıkladığı yeni tedbirler özetle şöyle:

Tüm adliyelerde acele, tutuklu, zorunlu işler haricinde duruşmalar ertelendi.

Yeni duruşma günleri ilgiliye elektronik tebligat ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla iletilecek.

Yeni dava açma, icra takibi başlatma da UYAP üzerinden yapılabilecek.

60 yaş üstü ve riskli gruplarla ilgili izin müessesesi personel için olduğu gibi hakim ve savcılar için de yürürlükte olacak.

Hafta sonu noterlik hizmetleri yeni bir duyuruya kadar ertelenecek.

Avukatlara uyarı

Bakan Gül, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda avukatların da görüşmelerini asgari düzeyde yapmalarını önerdi.

Gül cezaevlerinde ertelenen görüşlere de değinirken “Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır” dedi. Cezaevlerindeki iş yurtları faaliyetlerine iki hafta ara verildiğini belirten Gül, hükümlülerin cezaevinden dışarıya giderek çalışmasının da sona erdiğini kaydetti. “Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmalar sona erdirilmiştir, ertelenmiştir” diyen Gül, cezaevlerinde şu ana kadar pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadığını bildirdi. Gül, cezaevlerindeki hükümlülerin yakınları ile telefon görüşmelerini de artıracaklarını söyledi.

Adliyeler boşaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüksek yargı ve mahkemelerde alınan önlemler uygulamaya konuldu. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, bu kapsamda 19 Mart’ta yapılacağı duyurulan Genel Kurul Gündemi’nin ertelenmesine karar verdi. Ayrıca 30 Mart’a kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve bölüm toplantıları yapılmayacak.

Seyircisiz

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde, FETÖ üyeliği ve yöneticiliği suçundan yargılanan eski yüksek yargı üyelerinin duruşmalarına, sanıkların tutuklu bulunmaları nedeniyle devam edilecek. Ancak sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmalara katılımı sağlanacak, kalabalık ziyaretçi grubunun duruşmaları izlemesine izin verilmeyecek.

Mahkemeler de tedbirler kapsamında duruşmaları ertelemeye başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, bu hafta boyu görülmesi planlanan 475 sanıklı Akıncı Üssü davasının duruşması iki hafta boyunca ertelendi.

Ankara’daki diğer mahkemeler de duruşmalarını çoğunlukla 2-3 hafta sonrasına erteledi. Tutuklu sanıkların bulunduğu dosyalarda sanıkların cezaevinden video-konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarının sağlanması için cezaevi müdürlüklerine müzekkereler gönderildi. İstanbul Adalet Sarayı’nda 14 Nisan’a kadar sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davalar görülecek. Diğer dosyaların duruşmaları ise ileri tarihlere ertelendi. Alınan karar duruşma salonlarının kapılarına asıldı. Adliyenin koridorlarının hayli boş olduğu görüldü.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, 78’i tutuklu 238 sanığın yargılandığı davaya da iki hafta ara verildi.

Cirit’e tören yok

Yargıtay’da ziyaretçi girişi durduruldu. Yargıtay üyelerinin yaş haddinden emekliye ayrılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e yarın vereceği veda yemeği iptal edildi. 23 Mart’ta planlanan veda töreni de yapılmayacak. Cirit, sade bir törenle uğurlanacak. Ayrıca bugün yapılması planlanan Başkanlar Kurulu toplantısı da ertelendi.