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18.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

e-Duruşma test edildi

Avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmasını sağlayan e-Duruşma sisteminin ilk testi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da katılımıyla yapıldı.

e-Duruşma test edildi

Ankara Batı Adliyesi’ndeki testte e-Duruşma ile Afyon, Edirne ve Çorum baro başkanlarına video konferansla bağlanıldı. Bakan Gül, “Avukat arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, duruşmaya bulundukları yerden bağlanabilecekler. Birkaç dakikalık duruşma için 500-600 kilometre öteden gelip, duruşmaya girip, tekrar dönen uygulamalar artık sona erecek. Çok büyük bir usul ekonomisi anlamında önemli bir devrim, reform gerçekleşmiş olacak” dedi.

e-Duruşmanın, geleneksel duruşmaya bir alternatif olduğunu, avukatların talep etmeleri halinde yararlanacaklarını kaydeden Gül, “Avukat, UYAP Portalı’na girdiğinde, hangi duruşmaya e-Duruşma ile katılmak istiyorsa oradan talepte bulanacak” diye konuştu.

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