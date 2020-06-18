e-Duruşma test edildi

Ankara Batı Adliyesi’ndeki testte e-Duruşma ile Afyon, Edirne ve Çorum baro başkanlarına video konferansla bağlanıldı. Bakan Gül, “Avukat arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, duruşmaya bulundukları yerden bağlanabilecekler. Birkaç dakikalık duruşma için 500-600 kilometre öteden gelip, duruşmaya girip, tekrar dönen uygulamalar artık sona erecek. Çok büyük bir usul ekonomisi anlamında önemli bir devrim, reform gerçekleşmiş olacak” dedi.

e-Duruşmanın, geleneksel duruşmaya bir alternatif olduğunu, avukatların talep etmeleri halinde yararlanacaklarını kaydeden Gül, “Avukat, UYAP Portalı’na girdiğinde, hangi duruşmaya e-Duruşma ile katılmak istiyorsa oradan talepte bulanacak” diye konuştu.