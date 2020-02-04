Efes’li Larkin için süreç başladı

İçişleri Bakanlığı’nın incelemesinin ardından Larkin’in dosyası Erdoğan’a sunulacak. “İstisnai vatandaşlık” kuralı gereği Larkin, Cumhurbaşkanı kararı ile vatandaşlık alabilecek.

Karar yeterli olacak

Anadolu Efes’in başarılı basketbolcusu ve EuroLeague’e bu yıl damga vuran Shane Larkin’in Türk vatandaşlığı için süreç başladı. Vatandaşlık Kanunu’ndaki “Türkiye’ye teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen” kişiler “istisnai olarak” diğer şartları taşımasalar bile vatandaşlık hakkı alabiliyor.

Bunun için de İçişleri Bakanlığı ilgili açısından “Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil eden bir durum olup olmadığını” araştırıyor. Larkin’le ilgili sürecin de başlatıldığı ve dosyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kararı yayınlanmasıyla Türk vatandaşlığına geçeceği ifade edildi. Larkin’in başvuru sürecinde de toplamda yedi resmi evrağı hazır etmesi gerektiği öğrenildi.