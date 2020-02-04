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04.02.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

Efes’li Larkin için süreç başladı

Anadolu Efes’in başarılı oyuncusu ABD’li basketbolcu Shane Larkin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine yanıt verip Türk Milli Takımı’nda oynayacağını açıklamasının ardından süreç, Türkiye Basketbol Federasyonu’nca başlatıldı.

Efes’li Larkin için süreç başladı

İçişleri Bakanlığı’nın incelemesinin ardından Larkin’in dosyası Erdoğan’a sunulacak. “İstisnai vatandaşlık” kuralı gereği Larkin, Cumhurbaşkanı kararı ile vatandaşlık alabilecek.

Karar yeterli olacak

Anadolu Efes’in başarılı basketbolcusu ve EuroLeague’e bu yıl damga vuran Shane Larkin’in Türk vatandaşlığı için süreç başladı. Vatandaşlık Kanunu’ndaki “Türkiye’ye teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen” kişiler “istisnai olarak” diğer şartları taşımasalar bile vatandaşlık hakkı alabiliyor.

Bunun için de İçişleri Bakanlığı ilgili açısından “Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil eden bir durum olup olmadığını” araştırıyor. Larkin’le ilgili sürecin de başlatıldığı ve dosyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kararı yayınlanmasıyla Türk vatandaşlığına geçeceği ifade edildi. Larkin’in başvuru sürecinde de toplamda yedi resmi evrağı hazır etmesi gerektiği öğrenildi.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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