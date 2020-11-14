'Ekonomi ve hukuk reformu geliyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağını bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz” açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namık Kemal Stadyumu’nda düzenlenen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyetinin hiç olmadığı kadar gerekli hale geldiğini belirten Erdoğan “Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturan parti olarak bu hedefleri hayata geçirmek de yine bizim görevimizdir. Sadece bununla kalmayacak bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Bu tarihi ve kutlu mücadelede Tekirdağ’ı en önde görmek istiyoruz” dedi.

‘İtibarlı bir Türkiye’

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yanda kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında milletimize huzur verecek, dostlarımıza güven verecek, düşmanlarımıza korku salacak bir Türkiye var. Diğer yanda şehir hastaneleriyle yollarıyla köprüleriyle okullarıyla Karadeniz’de bulduğu doğal gaz başta olmak üzere, enerji projeleriyle sanayisiyle ihracatıyla güçlü bir alt yapı inşasına devam eden bir Türkiye var. Aynı şekilde dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgesinde ve dünyada sözünü dinleten, itibarını yükselten, etkisini artıran bir Türkiye var.”

Erdoğan, şöyle devam etti: “Milletimiz büyük ve güçlü Türkiye idealinden vazgeçmediğini, bunu hayata geçirme sorumluluğunu da yine AK Parti’ye verdiğini, her mücadelemizde yanımızda bulduğumuz desteğiyle bunu gördük... Hep söylediğimiz gibi AK Parti, milletin partisidir. Ama sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, ülkeyi yönetme ve büyütme vazifemizi bir kenara bırakıp, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. AK Parti kaybederse Türkiye’nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı, Türkiye kaybederse de AK Parti’nin yerle yeksan olacağı gerçeğiyle de karşı karşıyayız.”

‘Seferberlik başlıyor’

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada ve bölgemizde yaşanan çalkantılarla sarsılan küresel düzen, koronavirüs salgınıyla çok daha derin sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Küresel düzeydeki bu sarsıntılar, elbette ülkemizi de etkilemiştir. Türkiye’yi vesayetle, terörle, darbeyle, siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize de saldırmışlardır. Hamdolsun AK Parti olarak ülkemizi her alanda büyüttük, geliştirdik, ileriye taşıdık. Bugün de karşımıza çıkan yeni sorunları, yeni stratejilerle aşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.”

Erdoğan, “Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız süratla devam ediyor. Bütçeden sonra önümüzdeki yılın ilk aylarında meclisimizin gündeminde bunlara öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. Bunlar içinde insan hakları eylem planına özellikle ehemmiyet veriyoruz. Eylem planında zaten belli bir aşamaya gelinmişti. Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar pek çok ilave hükümleri ilgili tüm taraflarla istişare ederek bu eylem planına derz edeceğiz” dedi.

Erdoğan, ekonomide dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceklerini bu haftaki meclis grup toplantısında millet ile paylaştıklarını hatırlatarak, “Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağını bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını tekrar çiziyorum” diye konuştu.



Hiçbir sancak toprağa düşmedi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni’ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “Hamdolsun Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir. Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatı taşıyor olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur” ifadelerini kullandı.