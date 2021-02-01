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01.02.2021 - 21:34 | | AA

Emine Erdoğan 'karbon ayak izine' dikkati çekti: Büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yaşam biçimimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, geleceğimiz için büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan 'karbon ayak izine' dikkati çekti: Büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz

Emine Erdoğan, Twitter'dan, "Karbon ayak izimiz, yaşadığımız dünyaya, doğal hayata ve çevremize geri dönülmez zararlar veriyor. Yaşam biçimimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, geleceğimiz için büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz." paylaşımında bulundu.

Erdoğan mesajında, karbon ayak izine ilişkin bilgilerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Edoğan'dan yüz yüze eğitim açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak"
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