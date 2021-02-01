01.02.2021 - 21:34 | | AA
Emine Erdoğan 'karbon ayak izine' dikkati çekti: Büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yaşam biçimimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, geleceğimiz için büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, Twitter'dan, "Karbon ayak izimiz, yaşadığımız dünyaya, doğal hayata ve çevremize geri dönülmez zararlar veriyor. Yaşam biçimimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, geleceğimiz için büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz." paylaşımında bulundu.
Erdoğan mesajında, karbon ayak izine ilişkin bilgilerin yer aldığı videoya da yer verdi.
Karbon ayak izimiz, yaşadığımız dünyaya, doğal hayata ve çevremize geri dönülmez zararlar veriyor. Yaşam biçimimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, geleceğimiz için büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz. #DünyaOrtakEvimiz pic.twitter.com/6J535PMzMX— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 1, 2021
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