MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Emine Erdoğan, ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı
ABONE OL
31.12.2020 - 07:00 | | ANKARA AA

Emine Erdoğan, ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın (AA) “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Emine Erdoğan, ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği “haber”, “yaşam” ve “spor” kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Emine Erdoğan yaşam kategorisinden Muhammet Said’in çektiği “Muhammed bebeğin mutluluğu” başlıklı fotoğraf ile haber kategorisinden Abdullah Coşkun’un “Koronavirüsle zorlu mücadele” fotoğrafını seçti. Erdoğan’ın, spor kategorisindeki tercihi, Fecri Barlık’ın “Lastiklerden voleybol sahası” fotoğrafı oldu. 

Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

202 Yılbaşı nedir? Google'ın bugüne özel Doodle'ı 202 Yılbaşı ne demek?

202 Yılbaşı nedir? Google'ın bugüne özel Doodle'ı 202 Yılbaşı ne demek?

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

Sıradaki Haber