Emine Erdoğan, ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği “haber”, “yaşam” ve “spor” kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Emine Erdoğan yaşam kategorisinden Muhammet Said’in çektiği “Muhammed bebeğin mutluluğu” başlıklı fotoğraf ile haber kategorisinden Abdullah Coşkun’un “Koronavirüsle zorlu mücadele” fotoğrafını seçti. Erdoğan’ın, spor kategorisindeki tercihi, Fecri Barlık’ın “Lastiklerden voleybol sahası” fotoğrafı oldu.