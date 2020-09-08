Emine Erdoğan’a Suriyeli misafir

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ziyarette, kolları ve bacakları olmadan doğan Muhammed bebeğin sağlık durumuna ilişkin Mosaytıf ailesinden ve Muhammed’in Türkiye’ye getiriliş sürecine ilişkin AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’ndan bilgi aldı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Mosaytıf ailesinin ziyaretine ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti: “Yaşadıkları Hama kentinin bombalanmasının ardından İdlib’deki çadır kente sığınan Suriyeli Mosaytıf ailesinin, kolları ve bacakları olmadan doğan Muhammed bebeği bugün misafirimiz oldu. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD iş birliği ile ulaşılan Muhammed bebek inşallah protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Onun da en kısa zamanda akranları gibi yürüyüp, oyunlar oynadığı günleri görmeyi umut ediyoruz.”