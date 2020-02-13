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13.02.2020 - 20:44 |

Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Samina Alvi'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan ziyaretinde gösterdiği samimi ev sahipliği için Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin eşi Samina Alvi'ye teşekkür etti.

Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Samina Alvi'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pakistan ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı nedeniyle bulunduğumuz İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin değerli eşi Samina Alvi ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Gösterdiği samimi ev sahipliği için teşekkür ederim."

 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.
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