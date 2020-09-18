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18.09.2020 - 19:29 | | AA

Emine Erdoğan'dan 'gastronomi kitabı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik bir gastronomi kitabının hazırlığı içinde olduklarını belirterek, "Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 'gastronomi kitabı' paylaşımı

Emine Erdoğan, Türkiye'nin asırlık yemek kültürünün tanıtılması için hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik bir gastronomi kitabının hazırlığı içindeyiz. Alanında uzman akademisyenler ve şeflerle bugün güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Sağlıklı, geleneksel ve atıksız tariflerle kültür kodlarımızı da içinde barındıracak bu eser, öncelikli olarak Türkçe ve İngilizce, daha sonra ise farklı dillerde yayımlanacak. Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz."

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