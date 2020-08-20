Enerjide güneş açtı büyük müjde geliyor

Türkiye dün enerjisi çok yüksek bir gün yaşadı. Önce yenilenebilir enerji alanında büyük bir yatırımın açılışı yaşandı, ardından tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cuma günü vereceği müjdeye kilitlendi.

Türkiye’nin yerli ve milli yenilenebilir enerji üretimi hedefine yönelik en büyük yatırımlardan olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara’da Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) açıldı.

Erdoğan, “Kalyon Holding’in gerek teknoloji altyapısı, gerekse vizyonu itibarıyla her açıdan gurur duyulacak bir tesisi ülkemize kazandırdığını görüyoruz. 400 milyon dolarlık yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 1400 insanımıza istihdam imkanı sunan tesisimizin, ülkemizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağını da bildirdi.

‘İvmeyi yakaladık’

Kalyon Holding’e ait, ‘Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın açılışını gerçekleştiren Erdoğan fabrikayı gezdikten sonra, şunları söyledi:

“OSB’nin temelini ben atmıştım. 400 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis ülkemizi güneş panelinde farklı yere taşıyacak. Artık sadece üretmek, satmak yetmiyor. Üretimle beraber inovasyona ağırlık verilmesi gerekiyor. Karapınar’daki tesisin de devreye girmesi ile muhteşem bir tesisimiz olacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulan santral ile 2 milyon vatandaşın yıllık enerji ihtiyacı karşılanacak, yıllık 2 milyon ton karbon salınımını engellemiş olacağız. Milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçeceğiz.”

Türk ekonomisinin salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış göründüğünü belirten Erdoğan şunları dile getirdi:

“Rusya, Ukrayna, Almanya’dan misafirlerin artması ile turizm sektörü toparlanmaya başlamıştır. Haziranda sanayi üretimi güçlü performans göstermiştir. Yüzde 17.6 aylık üretim artışı ile dünyada en hızlı toparlanan ilk 5 ülkeden biri olduk. Yılın ilk 7 ayındaki yatırım talebi salgın şartlarına rağmen geçen senenin yüzde 28’inde seyrediyor. Konut satışları Temmuz 2020’de önceki yıla göre yüzde 125 artarak rekora imza attı. Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor. Tempoyu daha da artırmakta kararlıyız. Salgın ile değişen dinamikler yeni kapıların aralanmasına, yeni fırsatlara vesile oldu.”

‘MÜJDENİN RÜYASI İÇİNDEYİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin de şunları kaydetti:

“Türkiye, Doğu Akdeniz’de hakkını sonuna kadar aramakta kararlıdır. Biz hiç kimsenin hakkına ve hukukuna el uzatmıyoruz. Biz medeniyetler beşiği Akdeniz’de gerilim ve kavga da istemiyoruz. Biz sadece milletimizin hakkını Kıbrıs Türklerinin hukukunu savunuyoruz.

Şimdiye kadar karşılaştığımız onca çifte standarda rağmen uluslararası hukuktan, meşruiyetten taviz vermedik. Gerilim yerine müzakerenin, kavga yerine meselelerimizi konuşarak, anlaşarak çözmenin peşinde olduk. Bugün de aynı samimiyetle aynı hüsnüniyetle hareket ediyoruz. Muhataplarımızdan da diyalog yolunu açacak adımlar bekliyoruz. İnşallah kısa sürede bu meseleyi ülkemizin hak ve hukukunu temin edecek şekilde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.”

Cuma günü bir müjde vereceklerini belirten Erdoğan, “Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum” dedi.

HEM KARADENİZ HEM AKDENİZ’DE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin, kimsenin hakkında ve malında gözü olmadığını belirterek, “Ama lütfen kimse de bizim yetki alanlarımıza göz dikmesin. Özellikle Yunanistan son dönemde alanda varlık gösteremediği için kendisini Avrupa Birliği (AB) gibi birtakım dış güçleri arkasına almak suretiyle haklı göstermeye çalışıyor ama son derece açık ve net olarak söylüyorum, Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Hukukuna göre haklıyız” dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği müjdeye ilişkin “Ben de sizin gibi merakla bekliyorum. Sabredelim cuma günü hayırlı bir gün inşallah hep birlikte şahit oluruz” dedi.

Dönmez, Türkiye’nin iki sismik araştırma gemisi ve iki sondaj gemisiyle Akdeniz ve Karadeniz’de çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, “Kimsenin hakkında ve malında gözümüz yok ama lütfen kimse de bizim yetki alanlarımıza göz dikmesin” dedi.

‘TÜRKİYE’YE İNANIN’

Tüm müteşebbislerden Türkiye’nin potansiyeline inanmalarını istediğini dile getiren Erdoğan, “Bugün her alanda dünden daha iyi bir yerdeysek, inşallah yarın çok daha iyi bir konumda olacağız” dedi. Erdoğan şu mesajları da verdi:

“Diplomasi, üretim, ekonomide, sürdürülebilir kalkınmada başarının temel şartı enerjide bağımlılığı en aza indirmektir. Savunma sanayiinde olduğu gibi enerjide de dışa bağımlı ülkenin siyasi bağımsızlığı tartışmalıdır. Dışa bağımlılık sadece cari denge açısından değil aynı zamanda da enerji güvenliği açısından da tehdit unsurudur. Güçlü enerji ve bağımsız Türkiye ideali ile milli enerji politikamızı hayata geçirdik. Yerli ve yenilebilir enerjinin, enerji sepetindeki payını artıracak yatırımlara hız verdik. 2019’da elektriğimizin yüzde 62’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik. 2002’de yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 26.3 iken 2019’da yüzde 48’e, bu yılın temmuz sonu itibarıyla yüzde 49.2’ye yükseldi.

Kurulu gücümüzün yarısı temiz enerji kaynaklarından oluşuyor. Güneş enerjisinde dünyada 13. Avrupa’da 7. sıradayız. Güneşten elektrik üretimimiz toplamın yüzde 4’ü. Güneş ve rüzgar santrallerimizin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti. Enerji arz kaynaklarımızı çeşitlendirirken, hidrokarbon arama faaliyetlerine de hız kazandırıyoruz. Akdeniz’deki hak ve hukukumuzu korumak için attığımız adımlar, enerjide dışa bağımlılığımızı kaldırmak için hayati öneme sahiptir.”

TEK ÇATI ALTINDA DÜNYADA İLK OLDU

- Fabrika güneş paneli üretiminin Ar-Ge dahil tüm aşamalarını tek çatı altında toplayan dünyanın ilk ve tek tam entegre tesisi.

- 400 milyon dolar yatırım yapılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, ilk aşamada 1000 MW kurulu güce sahip Konya Karapınar Güneş Santrali için üretim yapacak. Fabrika ve santrale yapılan toplam yatırım 1.4 milyar dolar.

- İlk aşamada 1.400 kişiye istihdam sağlayacak fabrika, yıllık 500 MW üretim kapasitesine sahip olacak.

- Fabrikada üretilen güneş panellerinin Karapınar Güneş Santrali’ne kurulumundan sonra santralin üreteceği yenilenebilir enerji Türkiye’nin güneş enerjisi üretimini yüzde 20 artıracak.

- Karapınar Güneş Santrali faaliyete geçtiğinde yılda 1.5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salınımına engel olunurken, fabrika ve santralden sağlanacak katma değer ile 400 milyon dolar tutarında ithalat ikamesi sağlanacak.

- 2500 metrekarelik Ar-Ge merkezinde 100 araştırmacı var.

- Fabrika, güneş paneli üretiminin en önemli aşamalarından olan ve yüksek teknoloji gerektiren poli-silisyumdan ingot üretimi de yapıyor. Bu özelliğiyle Avrupa ve Ortadoğu’da ingot üreten ilk ve tek fabrika.

GÖZLER KARADENİZ’DE

Yarın açıklanacak müjde, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in Karadeniz’deki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamaları akıllara getirdi. Bakan Dönmez daha önce Akçakoca’da doğal gaz keşfi yapıldığını ve üretime geçildiğini belirterek Karadeniz’deki sondaj çalışmalarının sürdürüldüğünü söylemişti.

Bakan Dönmez, haziran ayı sonunda yaptığı açıklamada, Fatih Sondaj Gemisi’nin kule dikim işlerinin tamamlandığını ve temmuz ortasında operasyona başlanacağını belirterek, “Karadeniz’den ümitliyiz” demişti.

ENERJİ HİSSELERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inandığı bir müjdeyi paylaşacağını açıklamasının ardından enerji şirketi hisseleri sert yükseldi. Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye’nin Akdeniz’deki hak ve hukukunu korumaya yönelik adımlarının enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için hayati öneme sahip olduğunu belirterek şunu söyledi: “Cuma günü milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum.”

Dolar düşüş kaydetti

Bu sözlerin ardından Petkim, Zorlu Enerji, Tüpraş, Turcas Petrol, Ak Enerji, Ayen Enerji ve Aksa Enerji hisseleri sert yükseldi. Dolar/TL ise 12 Ağustos’tan beri ilk kez 7.3’ün altına geriledi. Reuters’a konuşan analistler Erdoğan’ın açıklamalarının ardından yeraltı zenginliklerine ilişkin olumlu bir müjde beklentisinin etkisiyle hisselerin yükseldiğini belirtti.

YERLİ PANELLERLE EN BÜYÜK GÜNEŞ TARLASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşmasında, “Yerli teknoloji ile üretim yapılabileceği modeli kurgulamıştık. Bu tesiste, Türkiye’nin, Türk mühendislerinin yaptığı güneş panelleri üretilecek. Türkiye artık enerjide teknoloji üreten ülke konumuna geldi. Güneşin yanında yerli rüzgar fabrikamız da inşallah bunu takip edecek. Teknolojinin her alanında bu değişim sürecini başlattık ve emin adımlarla ilerliyoruz. Ekonomik tam bağımsızlık hayalini de hayata geçireceğiz” dedi. Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdeye ilişkin de şunu söyledi: “Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak.”

Psikolojik eşik aşıldı

Fabrikanın açılış töreni sonrası açıklamada bulunan Albayrak, “Bu tesiste üretilecek yerli panellerle dünyanın en büyük güneş tarlası kurulacak” diye konuştu. Bu yatırımın, sadece ekonomi ve enerji politikaları anlamında değil, bir psikolojik eşiğin aşılması açısından da tarihi bir iş olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları dile getirdi: “Beton lobisi, betonlar arasında tasfiye olurken, Türkiye inşallah bu dönüşümü her anlamda çok daha ileri noktaya taşıyacak.”

‘Meraklanalım’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma açıklanacağı müjdenin sorulması üzerine Albayrak, şunları kaydetti: “Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Çok daha güzel günler bizi bekliyor.”

TÜRKİYE’Yİ DAHA ÜSTLERE TAŞIYACAK

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye’nin enerjide iyi bir noktaya geldiğini ve amaçlarının yeni yatırımlarla Türkiye’yi bu alanda daha üst sıralara taşımak olduğunu söyledi. Enerji rekabetinde güç kazanmak için yalnızca enerjiyi değil bilgi ve teknolojiyi de yerli kaynaklarla üretmek gerektiğinin altını çizen Kalyoncu, şunları söyledi: “Dünyada enerjide çok büyük bir dönüşüm var. İklim değişikliği ve çevre hepimizin ana gündem maddesi olmak zorunda. Bu yüzden temiz enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızı yerli, milli ve yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’ye güç ve ivme kazandıracak bir yatırım olarak hayata geçirdik. Toplam 1 milyar dolar yatırımla 1000 megavat kapasiteli dünyanın en büyüklerinden biri olacak olan güneş enerjisi santralini Konya Karapınar’da kuruyoruz. Bu santralde kullanılacak tüm paneller fabrikamızda üretilecek.”