04.12.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
Engellilere özel eğitim merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Başakşehir’de 280 engelliye hizmet verecek eğitim merkezini hizmete açtı.
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatı tamamlanan Başakşehir Kayabaşı’ndaki Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi’nin (ÖZGEM), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Programa İmamoğlu’nun yanı sıra Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de katıldı. Günlük 280 öğrencinin eğitim ve terapi hizmeti alabileceği Başakşehir’deki merkezde; gelişimsel yetersizlik gösteren ve risk gruplarında yer alan bireylere, alanında uzman kadrolar tarafından terapi ve destek hizmetleri verilecek. Merkezde, 43 eğitimci ve terapist görev yapacak.