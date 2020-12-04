Engellilere özel eğitim merkezi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatı tamamlanan Başakşehir Kayabaşı’ndaki Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi’nin (ÖZGEM), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Programa İmamoğlu’nun yanı sıra Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de katıldı. Günlük 280 öğrencinin eğitim ve terapi hizmeti alabileceği Başakşehir’deki merkezde; gelişimsel yetersizlik gösteren ve risk gruplarında yer alan bireylere, alanında uzman kadrolar tarafından terapi ve destek hizmetleri verilecek. Merkezde, 43 eğitimci ve terapist görev yapacak.