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04.12.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Engellilere özel eğitim merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Başakşehir’de 280 engelliye hizmet verecek eğitim merkezini hizmete açtı.

Engellilere özel eğitim merkezi
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatı tamamlanan Başakşehir Kayabaşı’ndaki Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi’nin (ÖZGEM), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Programa İmamoğlu’nun yanı sıra Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de katıldı. Günlük 280 öğrencinin eğitim ve terapi hizmeti alabileceği Başakşehir’deki merkezde; gelişimsel yetersizlik gösteren ve risk gruplarında yer alan bireylere, alanında uzman kadrolar tarafından terapi ve destek hizmetleri verilecek. Merkezde, 43 eğitimci ve terapist görev yapacak.

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