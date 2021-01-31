Erdoğan, Afrikalı konuklarını ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Afrika’da komşu iki ülke olan Gine Bissau ve Senegalli mevkidaşları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçti.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile öğle görüşme saat 14.00’te başladı.

Birlikte öğle yemeği de yiyen Erdoğan, Embalo ve Sall’ın görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen üçlü zirveye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Konuk cumhurbaşkanlarının görüşmesi sırasında Vahdettin Köşkü girişinde Gine Bissau ve Senegal bayrakları da göndere çekildi.