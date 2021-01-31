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31.01.2021 - 07:00 | | İSTANBUL AA

Erdoğan, Afrikalı konuklarını ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile İstanbul’daki zirvede bir araya geldi. Üç cumhurbaşkanının Vahdettin Köşkü’ndeki basına kapalı yemekli görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü

Erdoğan, Afrikalı konuklarını ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Afrika’da komşu iki ülke olan Gine Bissau ve Senegalli mevkidaşları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan  Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçti.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile öğle görüşme saat 14.00’te başladı.

Birlikte öğle yemeği de yiyen Erdoğan, Embalo ve Sall’ın görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen üçlü zirveye ilişkin bir açıklama yapılmadı.  

Konuk cumhurbaşkanlarının görüşmesi sırasında Vahdettin Köşkü girişinde Gine Bissau ve Senegal bayrakları da göndere çekildi.

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