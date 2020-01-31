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31.01.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü: Mevlam sizleri millete bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’daki 6.8’lik depremden 17 saat sonra enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü: Mevlam sizleri millete bağışladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azize Çelik’in konuşmasının yer aldığı bir video paylaştı. Altun, “Çarpmayan kalp olur mu” başlıklı paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Temenniler ortak Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” ifadelerine yer verdi. Erdoğan, görüşmede Azize Çelik’e “Mevlam, sizleri gerçekten korudu. Sizleri millete bağışladı. Çok büyük bir imtihandan geçtik, Allah yardımcımız olsun” dedi.

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