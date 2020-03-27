Erdoğan, Bilim Kurulu üyelerine seslendi: Bu musibetin de üstesinden geliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmede, “Toplumumuzda henüz tehdidin büyüklüğünü kavrayamamış olanlar var ise de genel olarak milletimizin hassasiyetinden memnunuz. Henüz meselenin hayatiyetinin farkına varmayanların da özellikle sizlerin telkin ve tavsiyeleriyle en kısa sürede doğruyu göreceklerine inanıyorum” dedi. Önceki akşam Bilim Kurulu üyelerine telekonferans yöntemiyle seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

KAVRAYAMAYANLAR VAR: Türkiye’nin bu hastalığa karşı tedbirleri vakitlice almasında ve sürecin nispeten düşük seyirli gelişmesinde Bilim Kurulu olarak sizlerin çalışmalarının ve tavsiyelerinin çok büyük rolü olmuştur. Hamdolsun milletimiz bu virüsle mücadele kapsamında aldığımız tedbirleri büyük bir anlayış ile karşılamış, önemli ölçüde de riayet etmiştir. Toplumumuzda henüz tehdidin büyüklüğünü kavrayamamış olanlar var ise de genel olarak milletimizin hassasiyetinden memnunuz. Meselenin hayatiyetinin farkına varmamış olanların da özellikle sizlerin telkin ve tavsiyeleriyle en kısa sürede doğruyu göreceklerine inanıyorum.

SİZİ TEBRİK EDİYORUM: Ülkemizdeki vaka ve ölüm oranı giderek azalan bir trendi ifade ediyor. Milletimizle gönül ve iş birliği içinde inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Türkiye Allah’ın izniyle virüs meselesini de çözecektir. Yeter ki kurallara uyulmasını temin edelim, metanetimizi koruyalım. bu süreçte sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlık her türlü takdirin üstündedir. Sizlerin şahsında tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

MORALİNİZİ BOZMAYIN: Her konuda olduğu gibi bu hastalık döneminde de çıkarcılar, bozguncular, art niyetliler, cahiller, kendi gizli gündemlerinin peşinde koşanlar olmuştur, olacaktır. Bunların hiçbiri canınızı sıkmasın, şevkinizi kırmasın. Siz bilim insanlarımız doğru bilgilendirmeyle bu tür girişimlerin önünü zaten kesiyorsunuz. Önemli olan hep birlikte bu sıkıntılı dönemi en az kayıp ve en az maliyetle atlatabilmektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının her birinin yanındadır.

KRİTİK GÜNLER: önümüzdeki günlerin hastalığın yayılma hızının kırılması bakımından kritik olduğunu biliyoruz. Hep birlikte daha çok çalışarak, daha çok gayret göstererek gereken her türlü tedbiri kararlılıkla uygulayarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız.