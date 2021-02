Erdoğan, cuma namazı çıkışı konuştu: Yürekleri yetse istifamı isterler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayların oradaki öğrencilerle yakından uzaktan alakası yok” dedi. Cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile belli aralıklarla görüşmelerinin olduğunu, son görüşmede de Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı konusunu da görüştüklerini dile getirdi.



Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarda, gösterilere katılan ve destek veren akademisyenler arasında Osman Kavala’nın eşinin de yer aldığı belirtilerek, bu olayları nasıl yorumladığına ilişkin soru üzerine Erdoğan şunları söyledi: “Şunu çok açık net söylemeliyim, sizler zaten tespit etmiş durumdasınız. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun bir defa oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok... Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor... İşte görüyorsunuz dağdan beslenenlerin yani HDP’nin Kadıköy’de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık, net ifadesidir. Aynı şekilde ana muhalefet partisinin başının bu işteki üstlendiği görev yine ortadadır. Bütün bunlarla beraber tabii ortak hareket ettikleri akademisyenler de maalesef bu işin içinde yer alıyor.”



‘Müsaade etmeyiz’

Prof. Dr. Melih Bulu’nun daha önce 2 farklı üniversitede rektörlük yaptığını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “ODTÜ’den gelme, Boğaziçi’yle yine ilişkileri olan bir insan ve alanında başarılı olan bir arkadaş. Kendisini oraya atamaktan dolayı da bazı televizyon kanalları çıkmışlar ikide bir ‘İstifa etmelidir.’ Yani yürekleri yetse ‘Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir.’ diyecekler. Aynı zihniyet biliyorsunuz. Osman Kavala denilen, bu ülkede adeta Soros ofisi olan, temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi’nde bu provokatörlerin içinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi, ‘Alın istediğiniz gibi karıştırın’ mı diyeceğiz? Buna müsaade etmemiz mümkün değil.”



ABD ve AB’ye yanıt



Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili ABD ve AB’den gelen kınama mesajları konusunda da şunları söyledi: “Amerika’ya ben şunu söylerim: Şurada seçim öncesinde Amerika’daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti, nasıl burada ırkçılıkta tavan yaptınız. Zenci vatandaşlarınızı oradaki polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler. Bunları dünyaya nasıl izah edeceksiniz? Macron öbür taraftan sesleniyor, Avrupa Birliği’nden. Macron sen önce şu sarı yelekliler meselesini hallet. Benim ülkemde şu anda böyle bir sıkıntı yok. Biz huzurluyuz, biz rahatız. Bunlar bizim de huzurumuzu kaçırmanın gayreti içerisindeler. Ana muhalefet bunun içinde, muhalefetin diğer ayakları, dağdan beslenen malum HDP bunun içinde, ne yazık ki İP de bunun içinde. Bunlar şu anda bunu karıştırmanın gayreti içindeler, fakat başaramayacaklar. Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımını kararlılıkla atıyor.”



‘Boğaziçi geri gitti’



Türkiye’de 207 üniversite bulunduğunu belirten Erdoğan, “Karıştıra karıştıra sadece Boğaziçi Üniversitesi’ni karıştırdılar... Boğaziçi Üniversitesi geri gitti, öğrenci sayısı 10 bine geriledi. Melih Bey burayı yeniden ayağa kaldırma iddiasıyla gelmiş bir hocamız... Bizim mikserlerle işimiz yok. Hem milli olacak hem yerli olacak ve bu vatanın, bu milletin sevdalısı olacak ve bir de Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yavruların sevdalısı olacak. Oradaki yavruları teröre peşkeş çekmeyecekler. Çünkü dikkat edin içeride bir şey yok ama siz kalkıp da rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da hoş geldin demezler” ifadelerini kullandı.



‘Yanımızda olana kapımız açık’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ‘#ErdoğanınYanındayız’ etiketi ile sosyal paylaşım sitesi Twitter’da kendisi için başlatılan destek kampanyasına cevap verdi. Erdoğan, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiyesini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.



‘Siyasette kadının etkisi her geçen gün artıyor’



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kadınlara sadece vitrin süsü, dolgu malzemesi, yasak savma kontenjanı olarak bakan bir siyasi hareketin milleti temsil etmesi mümkün değildir” dedi.



Erdoğan, partisinin Adıyaman, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırşehir, Mersin, Osmaniye 6. olağan il kadın kolları kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nden canlı bağlantıyla katıldı.



‘Vitrin süsü değil’



Kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyasetin başarıya ulaşamayacağını çok iyi bildiğini belirten Erdoğan, kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarının altında hep AK Parti’nin imzasının bulunduğunu söyledi. Ülkemizde kadınların önemli bir yere geldiğini belirten Erdoğan, “Siyasette de kadınların görünürlüğü ve etkisi her geçen gün artıyor” dedi.



‘Batı sarsılıyor’



“Ailenin direği annedir, anne. Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin söylediklerine filan takılmayalım. Biz, analarımıza bakalım, analarımıza. Ailenin direği anne ve bu annelerimizle beraber geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz” diyen Erdoğan aile kurumunun kutsallığına ve önemine vurgu yaparak “Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor” dedi. Erdoğan 3 çocuk çağrısını yineleyerek, “Hükümet olarak hep söylüyorum, en az 3 çocuk. Bunu söylerken derdim var. ‘Nikahlanınız, çoğalınız.’ buyuruyor Rabb’imiz.” diye konuştu.