Erdoğan: Eli kolu bağlı duramayız. İdlib’de mecbur değil, mahkûmuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’deki durumun süratle çözülmesi gerektiğini ifade ederek “Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var, bunları değerlendirmeye devam ediyoruz. Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. 911 kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkûmuz” dedi. Erdoğan, Türkiye-Rusya-Almanya-Fransa Dörtlü Zirvesi’ne ilişkin de, “Macron ile Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat en kötü ihtimalle 5 Mart’ta bizim Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir” açıklamasını yaptı.



Erdoğan, dün Azerbaycan’a hareketinden önce Esenboğa’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:



İDLİB YOL HARİTASI: Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib’de gerekse Libya’da yaşanan bir süreç var. İdlib’i süratle çözmemiz gerekiyor. Bunu gerek Sayın Putin ile üst düzeyde ben görüşüyorum, gerekse aynı şekilde Dışişleri, Savunma bakanlarımız, istihbarat, İçişleri Bakanı’na varıncaya kadar onların görüşmeleri oluyor. Bir de bu işin tabii Libya ayağı var. Libya ayağında da yine aynı şekilde Rusya ile görüşmelerimiz var. Malum orada Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Yanında Abu Dabi, Rusya var. Parasal kaynağının Abu Dabi yönetimi olduğunu şu anda biliyoruz. Bunun dışında yine Hafter’e Sudan’dan, değişik yerlerden ayrıca destekler var, 10 binin üzerinde. Bütün bunların değerlendirmesini Türkiye olarak biz Rusya ile yürütüyoruz. Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var, bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz. Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Her ne kadar inkâr etseler de bu tespit bizde var.



MİLYONLAR SINIRIMIZA YÜKLENİYOR: 911 kilometre sınırımız varken biz bu mücadelede olmayacağız, onlar mı olacak? Biz bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz. Bütün bu tacizler, bütün bu sınırımıza olan yüklenmeleri neyle izah edeceğiz? Şu anda bir milyonu aşan, iki, hatta üç milyona varan, bizim sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa buna eli bağlı mı duracağız?



ZİRVE İÇİN İTTİFAK YOK: (Rusya’dan gelecek heyet ve devamında dörtlü zirve) Heyet yarın (bugün) ülkemize gelecek. Sayın Macron ile Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat en kötü ihtimalle 5 Mart’ta bizim Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Bu bir araya gelişte de biz telefonun ötesine geçip, yüz yüze bu görüşmeleri yapma konumunda olacağız. İstanbul, Ankara olur; fark etmez.

‘Virüse karşı tüm tedbirleri aldık’



(Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Irak sınır kapısı kapatılması söz konusu mu? İtalya ile uçuşlar etkilenir mi?) Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. En uygun olanı neyse biz bu kararı almaya mecburuz. Nitekim İran ile ilgili attığımız adım da bunun bir neticesidir. Çünkü oradan bir koronavirüsün ülkemize sıçraması, Allah göstermesin, bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık. Bundan sonraki süreçte de hassasiyeti aynen korumak durumundayız. Bu Irak olur, bu İtalya olur neresi olursa olsun nasıl ki onlar değişik ülkelerden gelenlere karşı bu tür tedbirleri alıyorlarsa biz zaten bu işin formülü tek, aynı tedbirleri almak durumundayız. Bundan sonraki süreçte de tereddüt göstermeye hakkımız yok.