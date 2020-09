Erdoğan gençlere seslendi: Hayallerinizde ısrarcı olun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üçüncüsü Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST’e katıldı. Fuardaki stantları tek tek dolaşan Erdoğan, gençlere hayallerinde ısrarcı olmalarını tavsiye ederek, “Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerinin Türk Malı damgası ile tasarlanıp üretileceğine inanıyorum” dedi. Öğrencilerle sohbet edip projeleri hakkında bilgiler alan Erdoğan, takımların projelerini imzaladı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan daha sonra Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020’nin ödül törenine katılanlara seslendi.



Bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalin hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, “Teknoloji Güneşi Doğu’dan Yükseliyor” teması ile Gaziantep’ten yükselen heyecana ortak olmak ortak olmak istediğini belirterek “Öncelikle tüm alanlarda dereceye giren takımları gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Salgın nedeniyle bu festival alışık olduğumuz kalabalıklar yerine daha sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti. Şu karşımdaki kalabalık, bu manzara sizlerin azmini ve kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor” diye konuştu.

100 bin yarışmacı

TEKNOFEST’e bu yıl 81 ilin yanı sıra 84 ülkeden 20 binin üzerinde takım ve 100 bin yarışmacının başvuru yaptığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu rakamlar festival heyecanının çocuk ve gençlerin yanı sıra her kesimi sardığının ispatıdır. Gençlerimize duyulan güvenin ifadesi olan tablo üreten, azmeden herkesin ihtiyacı olan mecrayı bulabileceğini söylüyor. Esasen bu son 18 yıldaki hikayenin özetidir. Uzun ihmal edilmişlik döneminin ardından batıdan doğuya, kuzeyden güneye ülkemizin her köşesini kalkındırırken üretmek ve kazanmak isteyen herkese aradığı fırsatı sunduk.” Türkiye’nin düne kadar insanlı veya insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumunda olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bugün hedeflerine yönelen, gece gündüz çalışan bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız” dedi.

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin bazıları tarafından küçümsendiğini de dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Ülkemizde bazılarının hâlâ milli teknoloji hamlemizi küçümseyip, ellerinden gelse yok etmeye niyetli olduklarını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz dijital dönüşüm ofisi başta olmak üzere pek çok yapı kurduk veya dönüştürdük. Gençlerle birlikte bu değişimi uzun soluklu kılma ve hayata geçirme anlayışımızın kaynağıdır. Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerini Türk Malı damgası ile tasarlanıp üretileceğine inanıyorum.”



Hürkuş ve Demirağ



“Sık sık ‘maziden atiye köprü kurmak’ ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine söylenen bir cümle değildir. Geçmişini bilmeyen bugün ve gelecekte nereye yöneldiğini bilemez. Mesela İslam Bilim ve Teknoloji tarihini bilmeyen, aynı isimde İstanbul’daki müzeyi gezmemiş hiç kimse bizim şu anda yapmaya çalıştığımız işlerin ilhamını nereden aldığımızı anlayamaz. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’ın havacılıktaki akıbetlerini bilmeyenler bugünkü İHA teknolojilerinin kendimiz yapma çabalarımızın önemini bilemez. Geleceğin teknolojilerini üretmek için ter dökerken böyle bir birikim ve geçmişe sahip olduğunuzu bilirseniz, şevkiniz ve azminiz de artacaktır.”



Dereceye girenlere ödüllerini verdi



Dereceye girenleri kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Kurduğumuz güçlü altyapıyla, verdiğimiz destek, sağladığımız fırsatlarla sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Şüphesiz her şeyin ideal olduğunu söyleyecek durumda değiliz. Ama sizlere destek olmakta kararlıyız. Hata varsa düzeltiriz, engel kaldırırız; yeter ki siz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için mücadele etmekten, gayret göstermekten, emek vermekten vazgeçmeyin. Aranızdan kendi şehrinizden başlayıp, Turkiye ve dünyaya uzanacak başarılarla insanlık tarihine adını altın harflerle yazdıracak nice yıldızlar çıkacağına yürekten inanıyorum.”



‘Özel sektör düşmanları kalkınmaya karşıdır’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Gaziantep 300 Fabrika Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada özel sektörün ekonominin en önemli itici gücü olduğunu, bunun için 18 yıldır Türkiye ekonomisini özel sektör eliyle büyütmeye çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, “Her kim 21’inci yüzyıl Türkiyesinde özel sektörü düşmanlaştırıyorsa onun, ülkemizin kalkınmasıyla ilgili bir hassasiyeti yoktur. Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa onun amacı, ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Her kim devlet ile özel sektörün iş birliğini acımasızca eleştiriyorsa onun hedefi, Türkiye’yi yurt dışına bağımlı kılmaktır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Bazı siyasi parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları, aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır. Gerçi bunların mazisinde savunma sanayi başta olmak üzere her alanda özel sektör karşıtlığının birçok örneği vardır. Aradan geçen onca zamana, milletten yedikleri onca silleye rağmen maalesef bu zihniyet değişmemekte ısrar etmektedir” dedi.