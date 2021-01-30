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30.01.2021 - 14:09 | | AA

Erdoğan, Gine Bissau ve Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşları Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Erdoğan, Gine Bissau ve Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile öğle yemeğindeki görüşmesi saat 14.00'te başladı.

Görüşme basına kapalı yapılıyor. 

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