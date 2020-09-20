Erdoğan: İftihar verici bir eser

Kuzey Marmara Otoyolu Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki 5. kesimi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans ile katıldığı törenle açıldı.

Hizmete açılan kesimle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu’ndaki yükün azalacağını, İstanbul-Ankara güzergâhının en sıkışık kesiminin rahatlayacağını belirten Erdoğan, “Sakarya’ya kadar olan bölüm de bittiğinde artık bu bölgedeki sıkıntı tamamen giderilmiş olacaktır” dedi.

Çayırköy T-3 tüneli önünde gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karismailoğlu, Kocaeli Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir katıldı.

400 kilometrelik proje

Törene bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin en önemli güzergâhlarından birinin açılışını yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul’un batıdaki en uç noktasından başlayıp şehri baştan sona kat ederek Kocaeli ile Sakarya’ya uzanan 400 kilometrelik büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016’dan itibaren peyderpey hizmete açıyoruz. Gebze-İzmit arası bağlantı yollarıyla birlikte 57 kilometreyi aşan uzunluğuyla bu projesinin en önemli güzergâhlarından biridir. Bu bölüm dahi tek başına viyadük, tünel, üst ve alt geçitleriyle iftihar verici bir eserdir. Mesela şu güzergâh üzerindeki T-2 tüneli 4 bin 200 metrelik mesafesiyle ülkemizin en uzun otoyol tüneli unvanına sahiptir.”

‘Yol medeniyettir’

“İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü’yle birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Her zaman söylüyorum; yol medeniyettir. Eğer bu şekilde yolları olmayan ülke durumundaysanız medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Ama bu şekilde yollara, viyadüklere, tünellere sahipseniz o yüzden medeniyet yarışında sizi kolay kolay kimse yakalayamaz. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de içinde olduğu Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara’yı ve batı Anadolu’yu otoyolla kuşatmış olacağız.

Bugün hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi aynı zamanda TEM ve D-100 karayolundaki yükü de azaltacaktır. İstanbul ve Ankara arasındaki en sıkışık yeri rahatlatmış anlamına geliyor. Sakarya’ya kadar olan bölüm bittiğinde artık bu bölgedeki sıkıntı tamamen giderilmiş olacak. Böylece özellikle bayram, yaz tatili, ara tatil gibi dönemlerde onlarca kilometreye uzanan araç trafiği tarihe karışacaktır.”

595 milyon lira katkı

“Ülkemize yıllık katkısı vakitten 270 milyon, akaryakıttan 317 milyon, emisyon salınımının azalmasından 8 milyon TL olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır.

Eskiler ‘Dut yemeye dudak ister’ derlerdi. Medeniyet mirasımıza katkıda bulunan eserler ortaya koymak için önce bunu yapabilecek siyasi, ekonomik ve toplumsal yapıyı inşa etmeniz gerekir. Biz 18 yıllık hükümetlerimiz döneminde cumhuriyet tarihinde yapılanların 3-5-10 katı eseri bu sayede ülkemize kazandırdık.”

‘İstihdam sayısı sürekli artıyor’

Koronavirüs dönemindeki ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Tüm devletlerin ekonomileri üzerinde yıkıcı derecede olumsuz etkileri olmuştur. Türkiye bu ülkelerden en az etkilenen ülkeler arasındadır. Sosyal Koruma Kalkanı projesiyle yaklaşık 35 milyar liralık kaynağı karşılıksız olarak milletimizin istifadesine sunduk. Salgının etkilerinin önemli bir bölümünü geride bıraktık. Hatta ağustos ayındaki 54,3’lük değerle ABD, Almanya, Güney Kore’yi geride bıraktık. İmalat sanayiinde yüzde 5,1 artış oldukça memnun edici bir gelişmedir.

Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor. Turizmde ise şu ana kadar 10 milyonu aşan turist sayısı bize yıllık 15 milyon turistle kapatacağımızı gösteriyor. İstihdam edilenlerin sayısı salgının en etkili olduğu Nisan’dan itibaren yükseliyor. 2 ayda yaklaşık yarım milyon arttı. İstihdam oranımız yüzde 41’den yüzde 41,6’ya, iş gücüne katılım yüzde 48,6’ya yükseldi.”