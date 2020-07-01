Erdoğan sekizinci kez torun sevinci yaşadı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Esra Albayrak’ın önceki gece dünyaya gelen bebeklerine Hamza Salih ismi verildi. Erdoğan, doğum haberi üzerine önceki akşam kabine açıklamasının ardından Ankara’dan İstanbul’a giderek kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti. Erdoğan, dün ise torun ziyaretinin ardından tekrar Ankara’ya döndü ve partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Albayrak da, Twitter hesabından, “Rabb’imize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra’ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz” mesajını paylaştı. Albayrak, “Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz. Allah evlat isteyenlere bu esiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın kızı Esra ile Berat Albayrak’tan, Ahmet Akif, Emine Mahinur, Sadık Eymen; kızı Sümeyye ile Selçuk Bayraktar’dan Canan Aybüke; oğlu Bilal ile Reyyan Erdoğan’dan da Ömer Tayyip, Ali Tahir, Fatıma Serra olmak üzere yedi torunu bulunuyordu.