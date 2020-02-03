Erdoğan talimat verdi: ‘Kanal İstanbul’ sitesi hazırlandı

“Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak” sloganıyla hazırlanan sitede 22 alt başlıklı “Her şeyi bilmek istiyorum” bölümü yer alıyor. Bu bölümde “projenin amacı, güzergâhı, kesit ve boyutları, çatışma ve karaya oturma senaryoları, gemilerin Kanal İstanbul’dan geçiş potansiyeli, Kanal İstanbul işletme prensibi, projenin tamamlanma süresi, toplam maliyeti, Kanal İstanbul ve istihdam, katılımcı anlayış, nüfus ve yeni yerleşim alanı, hafriyat ve trafik, deprem, içme suyu kaynaklarının yok olacağı iddiası, tarihi alanlar ve kültürel miras, Kanal İstanbul ve doğanın korunması, canlı hayatının korunması, orman alanı ve yeşil alanlar, yeraltı suları, balıkçılık, Terkos Gölü tartışması ve kanal içi kaza riski” konularında bilgi verildi.

Video ve infografiklerin de hazırlandığı sitede Kanal İstanbul ile ilgili yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

Kanal İstanbul, en zor kısımlarda İstanbul Boğazı’ndan 13 kat; karaya oturma senaryoları açısından 2 kat daha güvenlidir.

‘Maliyeti 75 milyar TL’

Mevcut durumda İstanbul Boğazı’ndan ücretsiz geçiş söz konusu değil. 2017 verilerine göre, tankerlerin maruz kaldıkları beklemelerden kaynaklanan ekonomik kayıpları milyonlarca doları bulmaktadır.

Kanal inşaat maliyeti 75 milyar TL olarak öngörülmüştür. Hayata geçirildiğinde elde edeceğimiz uluslararası ticaret hacmi ve ülkemizin stratejik öneminin artması parasal olarak değerlendirilemez.

Kanal İstanbul güzergâhı üzerinde herhangi bir aktif fay hattı bulunmamaktadır. Kanal İstanbul’a 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu Fay Hattı ve 30 kilometre mesafeden Çınarcık Fay Hattı geçmektedir.

Kanal İstanbul’la birlikte Terkos Gölü’nün verimi yılda 2.7 milyon metreküp düşecektir. Sazlıdere Barajı’nın yüzde 61’i Kanal içinde kalacak ancak kalan yüzde 39’luk kısmı korunacaktır.