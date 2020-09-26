Erdoğan ve Vucic yemekte buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmazken, Sırbistan’ın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının bu yemekte ana gündem olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Vucic ise, Türkiye’nin bölgede önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayarak, “En iyi düzeydeki dostane ilişkilerimizi korumak ve gelecekte daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmüş, Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı, Kosova’nın da İsrail’i tanıyıp Kudüs’te büyükelçilik açacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararın ardından Taçi ve Vucic ile telefon görüşmesi yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı da gerek Sırbistan’a gerek Kosova’ya Kudüs’te büyükelçilik açmamaları yönünde çağrıda bulunmuştu. Bakanlığın Sırbistan açıklamasında, “Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz” denilmişti. Kosova’ya yönelik çağrıda da “Kosova’nın Kudüs’te Büyükelçilik açmasının taahhüt edildiği anlaşılmaktadır. Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır... Kosova liderliğine, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirecek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz” denilmişti. Bu çağrıların ardından Erdoğan geçen pazar günü Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile kahvaltıda bir araya gelmişti.



Dodon ile konuştu



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.