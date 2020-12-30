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30.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Erdoğan’a Leblebi’li uğurlama

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, hayvan barınağından sahiplendiği “Leblebi” isimli köpekle uğurladı.

Erdoğan’a Leblebi’li uğurlama

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık” ifadesini kullanarak, uğurlama anına ilişkin fotoğrafları paylaştı. Emine Erdoğan’ın gönderisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde İstanbul Fatih’teki Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret etmiş, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren “Leblebi” isimli engelli köpeği sahiplenmişti.

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