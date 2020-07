Erdoğan’dan çok sert, ‘Yunanistan’ göndermesi: Göze alıyorsanız çıkın meydana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın statüsünün müzeden camiye çevrilmesiyle birlikte ilişkilerde gerilimin yeniden tırmandığı Yunanistan’a yönelik çok sert imalarda bulundu. Erdoğan, video konferansla katıldığı Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:



110 MİLYON TL TASARRUF: Uzunluğu 11,3 kilometre olan Amasya Çevre Yolu aynı zamanda şehirlerarası geçiş mesafesini 2 kilometre kısaltıyor. Daha önce yaklaşık 30 dakika süren bu güzergâh artık 7-8 dakikada katedilebilecek. Böylece trafik güvenliği ve konforu yanında, vakitten ve akaryakıttan yıllık 110 milyon lira tasarruf sağlanacak.



TEREDDÜT ETMEDİK: Sınırlarımız içinde ve dışında karada, denizde, havada, her yerde milletimizin ve ülkemizin, dostlarımızın hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunduk. Irak’tan Suriye’ye Libya’dan Ege’ye kadar nerede ülkemize yönelik bir tehdit varsa hiç tereddüt etmeden gidip gücümüzü ve kararlılığımızı ortaya koyduk. Ekonomimize kurulan tuzakları birer birer bozarken sağladığımız desteklerle milletimizin her kesiminin yanında olduğumuzu gösterdik. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye’nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık. Ülkemizin önünde salgın sonrası yeniden yapılacak küresel, siyasi ve ekonomik sistemde çok önemli bir yer edinme imkânı doğmuştur. Daha düne kadar sürekli gizli açık yaptırım, ambargo, bedel ödetme tehditlerine maruz kalırken, bugün herkesin birlikte çalışmak, fırsatları birlikte değerlendirmek istediği bir ülke haline geldik.



GAYELERİ AYASOFYA DEĞİL: Egemenlik haklarımızın kullanımı konusunda attığımız adımlar zahiri birtakım itirazlar dışında genel olarak kabul görmekte saygıyla karşılanmaktadır. Son günlerde çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin gayelerinin Ayasofya veya Doğu Akdeniz değil, bizatihi Türk milletinin ve Müslümanların bu coğrafyadaki varlığı olduğunu zaten görüyoruz. Bu gerçeği yavaş yavaş herkes görmekte, tutumunu ve söylemini dengeli hale getirmektedir.



DÜT DEMEYE DUDAK İSTER: Eskiler, ‘düt demeye dudak ister’ derler. Ülkeniz ve milletiniz adına bağımsız ve haysiyetli bir politika ortaya koyabilmeniz için bunu sağlayacak siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik güce sahip olmanız gerekir. Bunun için milletin desteğiyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hayata geçirdik. Ekonomik olarak dibe vurmuş bir ülke böyle yapamazdı. Geçtiğimiz 18 yılda attığımız adımlarla hem alt yapımızı güçlendirdik hem makro ekonomimizi sağlam temellere oturduk. Askeri bakımdan tamamen dışa bağımlı bir ülke böyle yapamazdı. Bunun için bir yandan savunma sanayimizi geliştirirken, diğer yandan ordumuzu milli çizgide güçlendirdik. Diplomatik kabiliyetleri gelişmemiş bir ülke böyle yapamazdı. Dış politikamızda, uluslararası her platformda sözü geçen bir anlayışı yaygın ve etkin diplomatik kanallarımızla hakim kıldık. Bunlar bir araya geldiğinde güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye başladı.



BEDEL ÖDEMEKTEN ÇEKİNMEDİK: Türkiye’nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir. Elbette elde ettiğimiz her kazanım için büyük bedeller ödedik ama bu millet tarihinin hiçbir döneminde hedeflerine ulaşmak için bedel ödemekten çekinmemiştir. ‘Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz’ anlayışıyla mücadeleye koşan bir milletin önünde duracak hiçbir güç yoktur.



ÇIKIN MEYDANA: Ülkemize karşı ne siyasetle ne diplomasiyle ne sağduyuyla ne akılla bağdaşan sözler sarfeden, davranışlar sergileyenleri açıkça ikaz ediyoruz. Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyrun çıkın meydana. Böyle bir niyetiniz yoksa bir an önce müzakere kanallarını açın. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, denizinde, doğal kaynağında gözümüz yoktur. Ancak kendi hakkımıza, hukukumuza, çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz. Adil olan, akılcı olan, ahlâklı olan her türlü teklifi konuşmaya, değerlendirmeye müzakere etmeye hazırız. Dayatmalar ve zorbalıklar karşısında vereceğimiz cevabı ise zaten sahada fiilen gösteriyoruz. Gerekirse daha fazlasını yapmaktan da çekinmeyiz.



KENDİLERİ KAYBEDER: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023’e her alanda gelişmiş, güvenli ve müreffeh bir şekilde ulaştırmakta kararlıyız. Bu yolda bizimle yürüyecek her dosta gönlümüz de kapımız da açıktır. Bize düşmanlık etmeye, tuzak kurmaya, önümüzü kesmeye çalışanlar ise hiç kusura bakmasınlar, kendileri kaybederler.



Serrac’ı kabul etti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ı kabul etti. Vahdettin Köşkü’nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, dün ayrıca İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Erdoğan ile Conte, Libya’da siyasi çözüm için diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldılar. Görüşmede Kovid-19 ile mücadelede işbirliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi. Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile de telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ele alındı. l AA