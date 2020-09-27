Erdoğan’dan ‘Mavi Vatan’ vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 1538’deki Preveze Deniz Muharebesi’nde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin, Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu işaret eden Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi ile Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hakimiyetini perçinlediğini, Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da mesajında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yüksek teknolojisi, iyi eğitimli kahraman ve fedakar personeliyle mavi vatanda etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirdiğini ifade etti. Akar, bununla birlikte Türk Deniz Kuvvetleri’nin dünyanın çeşitli denizlerinde üstlendiği uluslararası görevlerle dünya barışına katkı sağladığını da belirtti.