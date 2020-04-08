Erdoğan’dan salgın sonrası için talimat: Her bakanlık stratejisini belirleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, koronavirüs salgınına en hazırlıklı yakalanan ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini ifade ederek, “Aynı şekilde bu salgın sonlandığında da ‘Şimdi nasıl çalışma yapacağız?’ sorusunu sormadan hazır olmamız gerek. Eğitim, sağlık, ticaret, çevre, her alanda bakanlıklar kendi stratejilerini belirlemeli” dediği öğrenildi.

Erdoğan, önceki gün ikinci kez telekonferans yöntemiyle kabinesini topladı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda Kovid-19 salgını ile ilgili atılacak tüm adımlar değerlendirildi. Erdoğan kabine sonrası açıklamasında İstanbul’da iki yeni sahra hastanesi kurulacağını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, toplantıda sahra hastanelerinin kuruluşunun iki ayı aşabileceğinin söylenmesi üzerine, 45 gün içinde bitirilmesi talimatı verdi.

Erdoğan’ın, Ankara ve İzmir’de benzer bir ihtiyaç olup olmadığını sorduğu, böyle bir ihtiyacın olmadığı bilgisinin verildiği de kaydedildi.

Sonrasına hazırlık

Alınan bilgiye göre Erdoğan toplantıda tüm bakanlara “Asıl iş salgın geçtikten sonra başlayacak. Buna da hazır olmamız gerekiyor. Salgına en hazırlıklı yakalanan ülkelerin başında Türkiye var. Aynı şekilde bu salgın sonlandığında da ‘Şimdi nasıl çalışma yapacağız?’ sorusunu sormadan hazır olmamız gerekir. Eğitim, sağlık, tarım, ticaret, çevre, her alanda bakanlıklar kendi stratejilerini belirlemeli, hazır olmalıyız” talimatını verdi.

İhracatta fırsat

Önümüzdeki dönemde üretim şekillerinden ihtiyaçlara birçok değişikliklerin olacağına vurgu yapan Erdoğan, dünyanın ihtiyaçları da gözetilerek buna göre üretim modellerine geçilmesi, ihracatta fırsatı yakalayacak planlamaların yapılmasını istedi. Erdoğan’ın istihdamdaki sıkıntılara da dikkat çekerek, “biraz daha sabır” mesajı verdiği ve bu konuda salgının ardından çok daha farklı üretim süreçleri ile yeni istihdam alanlarının açılacağını ifade ettiği kaydedildi.

Tedbirlere uyumlu yasa teklifi hazırlanıyor

Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan sunumda, bakanlıkların salgına karşı alacakları tedbirler için gerekli olan yasal düzenleme ihtiyaçları ortaya konuldu. Erdoğan’ın talimatı ile Oktay’ın başkanlığında bir haftadır yürütülen çalışmaların bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Çalışma sonucunda alınacak tedbirlerin yürütülebilmesi için gerekli olan yasal düzenlemeler belirlenecek. “Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin daha kolay uygulanabilmesi” ve “mevzuatta öngörülen normal işleyişin salgın döneminde de alınan tedbirlere uyumlu bir şekilde devamını sağlayabilmek için” yasal bazı değişikliklerin yapılması planlanıyor. Bu paket de torba teklif olarak TBMM’ye sunulacak.

Gıda ve Tarım kurulu geliyor

Cumhurbaşkanlığı’nda bir süredir salgın sonrası dönemde atılacak adımların belirlenmesi yönünde çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Erdoğan, bakanlık ile eş güdüm içinde tarım alanında yenilikçi adımların atılmasını istedi. Yayınlanacak kararname ile “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Politikaları Kurulu” oluşturulacak. Mevcut “Sağlık ve Gıda” kurulunda çalışmaların ağırlıklı sağlık alanında olması gerekliliği konusunda görüşlerin dillendirildiği kaydedildi. Bu nedenle “Sağlık” ve “Sosyal Politikalar” kurulları birleştirilecek.

‘Sağlıkçılar en ön safta’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, “Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de koronavirüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca Berat Kandili dolayısıyla paylaştığı mesajda “Rahmet-i Rahman’ın kainatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.