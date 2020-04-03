Erdoğan’dan salgınla mücadele çağrısı: İstiklal Harbi’ndeki gibi birleşelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına telekonferans yöntemi ile seslendi. Erdoğan, şu mesajları verdi:



VEBALİ ÜZERİNİZDE: Kovid-19 hastalığı döneminde belediyelerimize büyük görevler düşüyor.. Maske, eldiven, kolonya, tulum gibi malzemelerin dağıtımını yaygın şekilde sürdürmeliyiz. İşsiz kaldığı, yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Valilikle, kaymakamlıkla işbirliği halinde olmalısınız. Evinde tencere kaynamadığı için gözü yaşlı, kalbi kırık, yüreği daralmış her vatandaşın vebali sizlerin üzerindedir. Belediyelerin 3 aylık kesintilerini kaldırarak bu çalışmalar için kaynak da sağladık. Türkiye hemen her alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olduğunu ispatlamıştır. En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir. Korona ile mücadele sadece devletin değil tüm siyasi partilerin kurumların da meselesidir. Politika ve söylemlerimizi buna göre belirledik.

MAŞERİ VİCDAN: Salgına karşı almamız gereken tedbirleri hatırlatırken milletimizin birliğine beraberliğine ve kardeşliğine vurgu yapıyoruz. Kampanyanın hedefi budur. Yardım kampanyasında toplanacak tutarı doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız. Bu kampanyaların gayesi milletimizin fertleri arasındaki güçlü dayanışmayı ortaya koymaktadır. Sergiledikleri tehlikeli söylemlerle dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti’nin dışında ve üstünde görenlere milletimiz gereken cevap veriyor, verecektir. Hele hele kampanyayı dinamitlemeye çalışmak gafletten öte bir davranıştır. Bu bir iyilik seferberliğidir. Korona salgınıyla mücadeleyi sulandırmaya, günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye kimsenin hakkı yoktur. Şu an hepimiz bir sinsi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Düşmanın adı korona virüsüdür. Bu düşmanı kenetlenerek yeneriz. Gün İstiklal Harbi’nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür, gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür. Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları maşeri vicdan asla unutmayacaktır.



İkitelli Şehir Hastanesi 20 Nisan’da açılacak



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkitelli Şehir Hastanesi’nin ilk etabının 20 Nisan’da alınacağını belirtti. Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi’nin ilk etabını 20 Nisan’da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Türkiye’nin şehir hastaneleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.