Erdoğan’dan sert tepki: Haydut devlete destek verenleri uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgaline ilişkin, “Barışın yolu, işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Bu haydut devlete destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum” dedi. Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda yeni yasama yılını açış konuşmasında şu mesajları verdi:

2023’E COŞKULU KUTLAMA: TBMM’nin 100. yıl dönümüydü. Koronavirüs salgını denk gelmesi sebebiyle, bu önemli yıl dönümünü görkemli kutlayamadık. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü, hedeflerimize de ulaşmış olarak, şanına layık kutlamalarla karşılayacağız... Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma yolculuğunda, Meclis’imize düşen daha çok görevler var. Elbette böylesine köklü yönetim sistemi değişikliklerinin ideal uygulama seviyesine gelmesi vakit alacaktır. Eski alışkanlıklarla yeni bir sistemi sürdürmenin zorluklarını her alanda yaşıyoruz.

ÇARPIK DÜZEN DEVAM EDEMEZ: BM’den başlayarak, mevcut küresel düzenin tüm insanlığı kucaklayacak şekilde işleyişinden sorumlu kurumların hemen tamamı tıkanmıştır. Koskoca yerkürenin bir avuç muhterisin ipoteği altına alındığı bu çarpık düzenin aynı şekilde devam etme şansı kalmamıştır. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ tespiti, bu gerçeğin ifadesidir. Ya mevcut kurumlar güvenliği, istikrarı ve refahı insanlığın tamamına yansıtacak şekilde yeniden yapılanacak, ya da bu ihtiyacı karşılayacak yeni kurumlar inşa edilecek.

ŞİMDİ NETİCE ZAMANI: Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını koruma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Minsk üçlüsü denilen, ABD, Rusya, Fransa’nın 30 yıldır sorunu ihmal ettikleri için bugüne yansıyan olumsuz gelişmeler karşısında ateşkes arayışında bulunmaları kabul edilebilir değil. İşgalcilerin topraklardan çıkmaları gerekir. Bunu bir masaya yatırın. Putin ile Macron ile de görüştük. Netice yok. Şimdi netice zamanı. Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attılar. Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla destek vermeyi sürdüreceğiz.

HAYDUT DEVLET: Bu bölgede kalıcı barışın yolu Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan toprağından geri çekilmesinden geçiyor. Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak. Bu haydut devlete destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum.

‘EKONOMİMİZ TOPARLANIYOR’

Türkiye’nin, en çok hedef alınan unsurlarından biri de ekonomidir. Açıkladığımız destek paketleriyle ekonomimizin salgından en az hasarla çıkmasını temin etmeye çalıştık. Yılın ikinci çeyreğinde yaşanan yüzde 9.9’luk eksi büyüme elbette üzüntü vericidir. Üçüncü çeyrekle ilgili tüm öncü göstergeler, hamdolsun, ekonominin hızla toparlandığına işaret ediyor... Amacımız V tipi bir toparlanmayı sağlayıp bu yılı artı büyümede kapatmaktır.

‘ÇATIŞMA ÇIKARMAK ONLARIN TERCİHİDİR’

Doğu Akdeniz’de çatışma, gerilim, haksızlık, hukuksuzluk peşinde asla değiliz. Tek talebimiz, ülkemizin haklarına, hukukuna, çıkarlarına saygı gösterilmesidir. Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik potansiyelin paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıkların hakkaniyet temelinde çözülmesi öncelikli tercihimizdir. Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum kesiminin 2003 yılından beri ortaya koydukları tavır, maalesef bu ilkenin çok uzağındadır. AB ise Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür. Libya anlaşması, tasfiye girişimlerine verdiğimiz cevaplardan biridir. Meseleyi görüşmeler vasıtasıyla çözmek de, gerilimi yeniden tırmandırmak da, hatta iş o raddeye varırsa çatışma çıkarmak da karşımızdakilerin tercihidir. Biz diyalog kanallarını açık tutan kararlı duruşumuzu sonuna kadar koruyacağız.

OPERASYONLAR SÜRECEK: Irak sınırındaki örgüt yuvalarını birer birer ortadan kaldırıyoruz. Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin de rahatsız olduğu bu fitne çukurlarını tamamen bitirene kadar operasyonlarımız sürecek. Suriye krizi, hiç şüphesiz coğrafyamızın en trajik, en kanlı, en acı meselesidir. Her kim ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var’ diyorsa, ya bölgeyi ve tarihini bilmiyordur ya da kafasında başka hesaplar yapıyordur.

‘PAŞİNYAN’A SORACAK DEĞİLİZ’

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Türkiye’nin taraf olmaması konusunda yaptığı uluslararası çağrı konusunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Biz ne yapacağımızı Paşinyan’a soracak değiliz. Biz bunun kararını kendimiz verdik” dedi.

AYM’NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SEVE SEVE BUNA KATILIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, idam tartışması konusunda, “Benim yaklaşımımı herhalde biliyorsunuz. Meclis’ten idamla ilgili karar çıktığında, bana gelmeyecek mi bu, bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde onama makamı olarak ben bunu onaylarım” dedi. Bahçeli’nin “AYM yeniden yapılandırılmalı” açıklamasına ilişkin bir soruya da Erdoğan, “Bu da yine parlamento çalışmasıdır. Parlamento bu konuda AYM’yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse, yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım” diye yanıt verdi. HDP’nin Genel Kurul’a katılmayarak, Meclis bahçesinde oturma eylemi yapmasına ilişkin bir soruya karşılık ise Erdoğan, “Onun (HDP’nin) varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Onların yeri ya dağdır ya sokaklardır” dedi. Erdoğan, CHP’nin çoklu baro itirazına AYM’den ret çıkmasına da “Tamam işte reddetti” yorumunu yaptı.

BM KADIN KONFERANSI’NA VİDEO MESAJ: KADINA ŞİDDETETAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında ‘Dördüncü Kadın Konferansı’na video mesaj gönderdi.

Erdoğan’ın mesajı şöyle:

DAHA FAZLASI YAPILMALI: Pekin Deklarasyonu, kabulünden 25 yıl sonra dahi, kadın ve kız çocuklarının hakları için bir kilometre taşı olmaya devam ediyor. Deklarasyonun yerel, bölgesel ve küresel düzeyde gözden geçirme sürecine büyük önem atfediyoruz. Ancak, gözden geçirme süreçleri kaydedilen ilerlemenin 1995’te taahhüt edilenin gerisinde kaldığını gösteriyor. Bugünden başlayarak, daha fazlasının yapılması gerektiği açıktır.

ASLA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK: ‘Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum’ ilkesinden hareketle, kadın ve kız çocuklarının eğitimi ile kadınların işgücüne katılımını teşvik ettik... Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur.

KADIN DOSTU POLİTİKALAR: KOVİD-19 salgını, kadın haklarının, aradan geçen 25 yıla rağmen, halen ne kadar kırılgan olduğunu göstermiştir. Kadınlar, salgından en olumsuz etkilenen toplum kesimlerinin başında yer almıştır. Birçok ülkede kadına yönelik şiddet eylemlerinin tırmandığına, ekonomik ve sosyal olarak kadınların omuzlarındaki yükün daha da ağırlaştığına şahitlik ettik. Böylece müessif hadiseler karşısında mağdurları koruma kapasitemizi daha da güçlendirdik. Ayrıca, istihdam önlemleri ve kadın dostu politikalar uyguladık. - ANKARA Milliyet

‘TBMM’NİN SAYGINLIĞI EN TEMEL GÖREVİMİZ’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılının açılışına ilişkin Genel Kurul’daki özel oturumu bizzat yönetti. Şentop, TBMM’nin saygınlığına vurgu yaparak vekillere uyarı niteliğinde mesajlar verdi. “TBMM’nin saygınlığının korunması en başta gelen görevimizdir” diyen Şentop, “Demokrasimizin geleceği, demokrasiye duyulan güven buna bağlıdır. Bizler, ülkemizin ve hatta dünyanın bütün sorunlarını, bu yüce çatı altında, grup toplantılarında, komisyonlarda ve Genel Kurulda usulüyle konuşacağız, tartışacağız ve bir sonuca bağlayacağız. Unutmayalım ki TBMM, milletimizin, cumhuriyetin ve demokrasinin kalbidir. Bu kurumun, hepimizin üstünde, bizleri aşan yüce bir kimliği vardır. Söz ve eylemlerimizde, yaptıklarımızda bu gerçeğin ne kadar farkında olursak siyaset kurumu ve milletvekilleri olarak o kadar güç ve saygınlık kazanacağız” dedi.

Demokrasinin değerinin daha iyi kavranması gerektiğine belirten Şentop, “Demokrasi dışı arayışları, özellikle şiddeti ve terörü siyasi bir yöntem sayan ve bu yolla şiddet ve terörü meşrulaştırmaya yönelen çarpık anlayışın içerdiği tehlikeye işaret etmeyi de elzem görüyorum” diye konuştu.

Döner ikramı

Uluslararası Döner Federasyonu, yeni yasama yılının açılışı nedeniyle TBMM Bahçe Restoran’da milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına döner ikram etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kendisine hediye edilen bir kılıçla döner keserek misafirlere ikramda bulundu.

TBMM YENİ YASAMA YILI KOVİD-19 GÖLGESİNDE AÇILDI

TBMM’nin 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı Kovid-19 önlemleri altında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla gerçekleşen açılışta, özel davetli tek yabancı misyon şefi Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim oldu.

Siyasi arenadaki gerilim Genel Kurul’a da yansıdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun baş selamını almazken, CHP lideri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da herhangi bir temas gerçekleşmedi. Yeni yasama açılış gününden notlar özetle şöyle:

- İlk tören TBMM yerleşkesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra, bazı bakanlar, siyasi parti grup yöneticileri ve Meclis bürokratları katıldı. Kobani soruşturması gözaltılarını protesto için Genel Kurul’daki özel oturuma katılmayan HDP’den Nimetullah Erdoğmuş’un TBMM Başkanvekili sıfatıyla anıttaki törende hazır bulunması dikkat çekti.

Ayakta ve alkışlarla

- TBMM’ye gelişinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtası’nın yer aldığı askeri törenle karşılanan Erdoğan, MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan eşliğinde Genel Kurul salonuna geçti. Salona girişinde Erdoğan’ı AK Partililer ayakta ve alkışlarla karşıladı. MHP ve İYİ Partili vekiller de ayağa kaldı. İYİ Partili Koray Aydın ve bazı vekillerin Erdoğan’ı bu sırada alkışlaması dikkat çekti. CHP’li vekiller ise sessizce oturmayı tercih etti.

Azeri elçi özel davetli

- Pandemi nedeniyle resepsiyon gerçekleştirilmezken, bu yılki açılış özel oturumu için yabancı misyona da davetiye gönderilmedi. Ancak Şentop’un telefonla özel olarak davet ettiği Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, açılışı Kordiplomatik Loca’dan takip etti. Erdoğan konuşması sonrasında Genel Kurul’dan ayrılırken kendisini dikkatle dinleyen İbrahim’e uzaktan eliyle selam verdi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 13 bakanın locadan izlediği açılışta, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da hazır bulundu. Son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da kendilerine ayrılan bölümden görüşmeleri takip etti.

Yıldırım iyileşti

- Genel Kurul’da, milletvekili sıralarına Kovid-19 önlemleri kapsamında kolonya ve dezanfektan konuldu. Bir süre önce Kovid testi pozitif çıkan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da testin negatife dönmesiyle Meclis’e üzerinde Türk bayrağı motifi olan maskeyle geldi. Genel Kurulu takip edecek gazetecilerin, son 24 saatte yaptırılan Kovid-19 testlerinin olup olmadığına bakıldı.

- Korona tedavisi sırasında haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu da salonda alkışlarla karşılandı. Akbaşoğlu, rahatsızlığı döneminde kendisini arayan Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin yanına giderek teşekkürlerini iletti.

Bahçeli’ye kılıç

- Genel Kurul sonrası Bahçeli’ye kuliste Şanlıurfa’nın Harran İlçesi Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, üzerinde Fetih suresi bulunan kılıç hediye etti. Bahçeli, klasik otomobillerinden birini daha önce Özyavuz’a hediye etmişti.