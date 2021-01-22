Erdoğan'ın ziyaretinde sürpriz hediye! 'Bunun kıymetini bilin...'

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayınlanan yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nedim Urhan'ı ziyareti sırasında Ayasofya'nın açılışı konusunun gündeme geldiğini yazdı. Selvi'nin yazısının, 'Erdoğan'a Ayasofya tebriği' başlıklı bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya’yı cami olarak ibadete açma kararıyla İslam dünyasının günlünü fethetti. Erdoğan’ın cumartesi günü ziyaret ettiği Nedim Urhan hocaefendi de Ayasofya kararından dolayı teşekkür ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Her Müslüman’a nasip olmayacak şey size nasip oldu. Allah razı olsun. Bunun kıymetini bilin” diyor. Erdoğan yıllar sonra Milli Görüş’ün etkili isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmişti. O ziyaretin altyapısını oluşturan konulardan biri de Ayasofya kararı. Ayasofya açılınca Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp tebrik ediyor. Ardından da Erdoğan, Asiltürk’ü ziyarete gidiyor.

Erdoğan’ın Nedim Urhan hocaefendiyi ziyaretine dönecek olursak... Erdoğan, Türkiye’deki en değerli el yazması Kuran-ı Kerimler arasında bulunan Şeyh Hamdullah’ın 500 yıl önce yazdığı Mushaf-ı Şerif’in tıpkı basımı olan Kuran-ı Kerim’i hediye etmiş.

Nedim Urhan hocaefendinin misafirlerine Türk kahvesi ikram etme gibi bir geleneği varmış. Erdoğan bunu bildiği için olsa gerek, “Ne içersiniz?” diye sorulduğunda “Kırk yıl hatırı olur. Kahve içelim” demiş. Cumhurbaşkanı sade kahve içiyormuş. 1 saat süren sohbet sırasında Erdoğan, hocaefendinin sağlık sorunuyla yakından ilgilenmiş. Özel doktoruna talimatlar vermiş.

Urhan hocaefendi kendisini temel İslami ilimlerde talebe yetiştirmeye adamış. Milli Görüş üzerinde de ciddi bir ağırlığı olduğu söyleniyor. Oğuzhan Asiltürk ve Temel Karamoğlaoğlu zaman zaman kendisini ziyaret ediyorlarmış.