‘Erken uyarı avantajını kullanamadık’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin sağlıkçı milletvekilleri ile yurt içi ve yurt dışından bazı akademisyenlerin katıldığı Danışma Kurulu toplantısında, koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantıda, “Türkiye’nin salgınla ilgili aldığı ‘erken uyarı’ avantajını doğru kullanılmadığı” yorumu öne çıktı. Uzmanlara sorular yönelterek teknik bilgiler alan Kılıçdaroğlu’nun, iktidarın politikalarını eleştirerek “Bilimden uzaklaşırsak kaybederiz” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak parti örgütü, yerel yönetimler, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle sık sık görüş alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, yurt içi ve yurt dışından uzmanlarla da değerlendirmeler yaparak parti politikalarına yön veriyor. CHP lideri bu toplantılarda, iktidarın salgınla mücadele çalışmalarını ve alınan önlemlerin doğuracağı sonuçları da ele alarak, söylemlerini şekillendiriyor. Kılıçdaroğlu görüşmelerini ağırlıklı olarak partisinin genel merkezinden video konferans yöntemiyle yapıyor.

Kurul oluşturuldu

Milliyet’in edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu, bu kapsamdaki son toplantısını önceki gün CHP Genel Merkezi’ndeki MYK salonundan gerçekleştirdi. Kısa süre önce oluşturulan Danışma Kurulu’nun kamuoyuna duyurulmayan toplantısına, Kılıçdaroğlu’nun yanında Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Fethi Açıkel katıldı. Kurul üyeleri Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu, Gamze Akkuş İlgezdi, Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer de toplantıya video konferans yöntemiyle bağlandı. Toplantıya bazı meslek örgütlerinin başkanları ile yurt içi ve yurt dışında görev yapan tanınmış dört akademisyen de bağlanarak görüşlerini paylaştı.

Toplantıda, “Türkiye’nin koronavirüs riski ile ilgili ‘erken uyarı’ aldığı ancak bu uyarı avantajını sağlıklı değerlendirmekte ve yeterli tedbirleri zamanında almakta eksik kaldığı’ değerlendirmesi öne çıktı.

‘Geç kalındı’

Toplantıda, “tanı testlerinin yaygınlaştırılmasında geç kalındığı, İran sınırından ve özellikle umreden gelenler için yeterli hassasiyetin gösterilmediği” eleştirisi dile getirildi.

Kılıçdaroğlu da uzmanlara sorular yönelterek teknik bilgiler edinmeye çalıştı. Salgınla mücadelede bilim insanlarının görüşlerinin dışına çıkılmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu’nun, “İktidarın maalesef Bilim Kurulu’nun ve bu konudaki uzmanların görüşlerini tam anlamıyla yerine getirmediğini görüyoruz. Dünyanın yaşadığı en önemli krizlerden biriyle karşı karşıyayız. Bilimden uzaklaşırsak kaybederiz” dediği öğrenildi.

‘Üç boyut’ vurgusu

Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına yaptığı değerlendirmede salgının üç boyutuna dikkat çekilmesini istedi. Kılıçdaroğlu’nun, “sağlık”, “istihdam” ve “yoksulluk” boyutlarına dikkat çektiği, yeterli önlemlerin alınmaması halinde bunlara bir de “gıda krizi”nin eklenebileceğine vurgu yaptığı aktarıldı.