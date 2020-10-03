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03.10.2020 - 12:33 | | DHA

Eski Bakan Ergezen için TBMM'de tören

Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, son yolculuğuna uğurlandı. Ankara’da tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybeden Ergezen için TBMM’de Devlet Töreni gerçekleştirildi.

Eski Bakan Ergezen için TBMM'de tören
Eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM’de Devlet Töreni düzenlendi
Eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM’de Devlet Töreni düzenlendi
Eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM’de Devlet Töreni düzenlendi
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AK Parti'nin kurucularından 58 ve 59'uncu hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Zeki Ergezen (71) , kansere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 19, 20, 21 ve 22'nci dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen için Meclis'te tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM eski Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski ve yeni milletvekilleri ve Ergezen'in yakınları katıldı. Törende torunları, Ergezen'in fotoğrafını taşıdı.

Meclis'te düzenlenen törenin ardından Zeki Ergezen'in cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Hacı Bayram Veli Camii'ne götürüldü.

Eski Bakan Ergezen için TBMMde tören

Eski Bakan Ergezen için TBMMde tören

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