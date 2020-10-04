Eski Bakan Ergezen için TBMM’de tören

Törene Ergezen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bazı milletvekilleri ve TBMM çalışanları katıldı.

Törende Ergezen’in fotoğrafını torunları taşıdı. Törenin ardından Ergezen’in cenaze namazı Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılındı. Kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ergezen’in cenazesi, namazın ardından bugün toprağa verilmek üzere memleketi Ahlat’a götürüldü.