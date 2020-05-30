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30.05.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Eski Bakan Halefoğlu’nun eşi hayatını kaybetti

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından sivil yönetime geçişle birlikte Turgut Özal’ın kurduğu ilk hükümette Dışişleri Bakanlığı yapan ve 2017 yılında vefat eden Vahit Halefoğlu’nun eşi Fatma Zehra Halefoğlu dün İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti.

Eski Bakan Halefoğlu’nun eşi hayatını kaybetti

Annesinin yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiğini söyleyen Melih Halefoğlu, “Annem tam bir Osmanlı hanımefendisiydi. Hayatının son anına kadar bizimleydi. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Daha dün birlikte ailece mangal yaptık, yaz için tatil planları bile yapıyorduk. Bu sabah hiç beklemediğimiz bir anda kaybettik” dedi. Halefoğlu’nun cenazesi bugün Zincilikuyu’daki Aile Kabristanı’nda eşi Vahit Halefoğlu’nun yanına defnedilecek. 

 

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