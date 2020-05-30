Eski Bakan Halefoğlu’nun eşi hayatını kaybetti

Annesinin yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiğini söyleyen Melih Halefoğlu, “Annem tam bir Osmanlı hanımefendisiydi. Hayatının son anına kadar bizimleydi. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Daha dün birlikte ailece mangal yaptık, yaz için tatil planları bile yapıyorduk. Bu sabah hiç beklemediğimiz bir anda kaybettik” dedi. Halefoğlu’nun cenazesi bugün Zincilikuyu’daki Aile Kabristanı’nda eşi Vahit Halefoğlu’nun yanına defnedilecek.