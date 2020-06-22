MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Eski MHP Kayseri Milletvekili toprağa verildi
ABONE OL
22.06.2020 - 14:06 | | AA

Eski MHP Kayseri Milletvekili toprağa verildi

Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci'nin cenazesi, Hacılar ilçesinde defnedildi.

Eski MHP Kayseri Milletvekili toprağa verildi

Kayseri'deki özel bir hastanede bir süredir astım tedavisi gören ve dün akşam saatlerinde beyninde pıhtı meydana gelmesi sonucu hayatını kaybeden 25. Dönem MHP Milletvekili Kilci için Hacılar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Hacılar Cami Kebir'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kilci'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kilci'nin ailesi ve yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, MHP Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Son Dakika: Ankara'da eğitim uçağı düştü! Pilotlar paraşütle atladı...Son dakika haberine göre Ankara'nın Beypazarı ilçesinde eğitim uçuşu yapan bir Hürkuş uçağı düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aydın'da yaralı bulunan yavru baykuş tedaviye alındı

Aydın'da yaralı bulunan yavru baykuş tedaviye alındı

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

LGS MEB lise taban puanları! 2020 lise taban puanları açıklandı mı?

LGS MEB lise taban puanları! 2020 lise taban puanları açıklandı mı?

Sıradaki Haber