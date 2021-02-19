‘Evlatlarımız için her imkân peşinde koşuldu’

Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:

YALAN SÖYLÜYORLAR: (Gara operasyonu) Bu terör örgütü ‘Bu katliamı biz yapmadık, Türk ordusu bombalamayı gerçekleştirirken oldu’ derken baştan aşağı yalan söylüyor. Maalesef TBMM’de bazı milletvekilleri, anında bu cinayet siyasetinin propaganda makinesine dönüşüyor. TSK, terörle mücadelede dünyanın en deneyimli ordusudur. Şehitlerimizin naaşları alındıktan sonra yapılan otopside de görüldüğü gibi, bir bombalama ile vücut bütünlükleri dağılmış değil. Sıkılan kurşunlarla hayatlarını kaybetmişler.

RİSKİ ÇOK YÜKSEK: CHP Genel Başkanı çıkıp da ‘13 şehidin sorumlusu Erdoğan’ dediği zaman bu Türkiye’nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur. Ana akım partilerin hiçbirisinden geçmişte böyle skandal bir söz duyulmamıştır. Dünyanın her tarafında rehinelerin kurtarılmasında operasyonların riski çok yüksektir. Pek çok metot denendikten, hayat kurtarmak için her türlü hassasiyet gösterildikten sonra ortaya çıkan tablo karşısında tartışmamız gereken konu, terör örgütünün bölgemizde yaratmaya çalıştığı derinliği yok etmek üzere bütün dünyaya tek bir yumruk gibi bir mesaj vermek olması lazımdı.

NEYİN HESABINI VERECEK?: (Kılıçdaroğlu’nun Malatya Valisi’nin açıklama yapmasına yönelik eleştirileri) İlk bilgi gece saat 02.00’de MSB adına verildi. AA geçti, MSB web sitesinden bütün dünyaya duyurdu. Ondan sonra detaylarıyla ilgili devlet adına Malatya Valisi çıktı açıklama yaptı. Bakanlarımız gitti siyasi parti liderlerine, Meclis’e bilgi verdi. Yumuşak ve sert güç unsuru olarak şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasalarına ve geleneklerine uygun şekilde bu evlatlarımızın hayatlarını kurtarmak için her şey yapılmıştır. Bu evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanına giren her imkân peşinde koşulmuştur. Netice itibarıyla bu operasyona karar verilmiştir. Kim hangi ölçüye göre bakanların telaşlı olduğunu söylüyor? Bu kadar saygısız, nezaketsiz bir ziyaret değerlendirmesi olabilir mi? Diyorlar ki, ‘Hesap vermeye geleceklerdi, hesap soruyorlar.’ Size neyin hesabını verecek bakanlar? Sen terör adına hesap sormaya kalkarsan o da anayasa adına, millet adına sana hesap sorar.