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26.06.2020 - 21:58 | | DHA

Fatih sondaj gemisi, Tuna-1 kuyusuna doğru harekete geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin, Trabzon limanından ayrılarak sondaj yapacağı Tuna-1 kuyusuna doğru harekete geçtiğini açıkladı.

Fatih sondaj gemisi, Tuna-1 kuyusuna doğru harekete geçti

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih, 29 Mayıs'ta İstanbul'da başlayan kutlu seferine devam ediyor. Trabzon Limanı'ndan demir alan gemimiz Tuna-1 sondajına hazırlanmak için yola çıktı" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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