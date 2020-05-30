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30.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Fatih ve ordusuna rahmet ve minnet

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’un fethinin 567. yılında Fatih Sultan Mehmed ve ordusunu rahmet ve minnetle andı.

Fatih ve ordusuna rahmet ve minnet

İstanbul’un fethinin yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktası olduğunu vurgulayan Fuat Oktay, “İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde, peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul’u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaşımında, “Semalarında ebediyen yükselecek ezanların ilk adımı, kutlu bir müjdeydi fetih destanı. O güzel komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve tarihin her döneminde destanlar yazan bu milletin aziz şehitlerini, İstanbul’un fethinin 567’nci yılında minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Allahın adıyla Hakkın yoluna yürüyen muzaffer ordu, Fatih Sultan Mehmet Han’ın komutasında 29 Mayıs sabahı İstanbulu Türk vatanına kattı. Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz” paylaşımı yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Amerikan Kara Harp Okulu’nun (West Point) öğrenci yemek salonunun duvarında yer alan devasa duvar tablosuna yer verdi.

İlker Başbuğ “Bu askeri tarih panoramasında 21 tarihi şahıs yer alıyor. Bu tarihi şahsiyetlerden birisi Fatih Sultan Mehmet” ifadelerini kullandı.

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