‘FETÖ’den açığa alınanlar yeni personel değil’

Soylu, “Biz içeride PKK’yı bitiriyoruz. Bugün dağlarda 400 civarında elemanları kaldı” diye konuştu. Soylu, 4 Eylül’de 58 mülki idare amirinin FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa alındığını hatırlatarak, “Bunların 31’i kaymakam, 17’si vali yardımcısı, 9’u hukuk müşaviri, 1’i de mülkiye müfettişiydi” diye konuştu.

Soruşturmada ismi geçenlerin yaklaşık 8 ile 12 yıllık kaymakam oldukları ve yeni alınan personel olmadıklarını kaydeden Bakan Soylu, “Birtakım kötü niyetli insanların sürekli olarak söylediği gibi yeni kaymakamlar değillerdir ve yeni alınanlar da değildir. ‘FETÖ’cülükten nedamet getirdiği için atama yapıldı’ gibi bir iddia ne bizler için söz konusu olabilir ne de devlet ciddiyetiyle bağdaşabilir. Bu hadiseyi saçmasapan mesnetsiz iddialarına delil yapmaya çalışanlara bizim o zaman söylediğimiz net ve açıktır” dedi. Soylu, şu bilgileri verdi:

“Jandarma teşkilatından bugüne kadar FETÖ dolayısıyla ihraç edilenlerin sayısı ise 5 bin 561, şu anda açıkta bulunanların sayısı 2 bin 945’tir. Aynı şekilde bugün Emniyet Teşkilatımızın o gün toplam mevcudu 273 bin kişiydi. Bugüne kadar emniyet teşkilatımızdan FETÖ iltisakıyla ihraç edilen kişi sayısı ise 30 bin 580, görevden uzaklaştırılan sayısı ise 1334 kişidir.”