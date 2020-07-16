'FETÖ’yle mücadele kararlılıkla sürecek'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın dün olduğu gibi bugün de vatanın, milletin huzur ve güvenliğine yönelen tehdit ve tehlikelerin hedefi olduğuna dikkat çekerek, “Yeni nesil terörün bir örneği olan alçak FETÖ’nün, hain 15 Temmuz kalkışması da bunların bir yansımasıdır” dedi.



Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcıları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı. Törende 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, sivil ve asker gaziler de yer aldı.



Akar, yaptığı konuşmada Türkiye’nin stratejik coğrafyasının dün olduğu gibi bugün de vatan ve milletin huzur ve güvenliğine yönelen tehdit ve tehlikelerin hedefi olduğuna dikkati çekti. Akar, “Yeni nesil terörün bir örneği olan alçak FETÖ’nün, hain 15 Temmuz kalkışması da bunların bir yansımasıdır” diye konuştu. Milletin bu ihanet karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi liderliğinde tek vücut olarak hain darbe girişimini akamete uğrattığını vurgulayan Akar, “Halkımızın verdiği bu mücadele, Türkiye ve dünya demokrasi tarihinde önemli bir milattır” ifadesini kullandı. Akar, şunları kaydetti:



“Gururla belirtmek isterim ki, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Barış Kalkanı ve Pençe harekâtları ve sayısı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar, FETÖ’den temizlendikçe daha da güçlendiğimizin en açık göstergesi, delilidir. FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz’dan bugüne kadar 20 bin 77 kişi ihraç edilmiştir. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK’nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz.”



Yurdun dört bir yanında anma













ANKARA: 15 Temmuz’daki darbe girişiminin 4’üncü yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar sabaha kadar “Demokrasi nöbeti” tuttu.



ANTALYA: Şehit ve gaziler için denizde kano ve yelkenlerle saygı geçişi yapıldı. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



ERZURUM: Öğrenciler, Palandöken Dağı’nın zirvesine saygı tırmanışı yaptı.



ÇANAKKALE: Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi. 15 Temmuz gecesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’e, darbeci general Semih Terzi’yi vurması için emir veren 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı’nın da katıldığı törende, şehitler için dua edildi.



İZMİR: Konak Meydanı’nda düzenlenen program, mehteran takımının marşlar seslendirmesiyle başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



ERZİNCAN: Altı yamaç paraşütü pilotu, kent merkezine dokuz kilometre uzaktaki Küçük Çakırman mevkisinde uçuş gerçekleştirdi. Sporcular, Türk bayrağı açtı.