Filistin’e dev tıbbi yardım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye, Filistin’in koronavirüs ile mücadelesine destek için yaklaşık 15 ton tıbbi yardım malzemesi gönderdi. İsrail’e de bugün ücretini ödeyerek satın aldığı tıbbi malzemeler gönderilecek. 55 ülkeye tıbbi malzeme ve ekipman yardımı yapan Türkiye, bugüne kadarki en kapsamlı yardımlardan birini Filistin’e yaptı. Bir süredir İsrail makamları ile yürütülen görüşmeler sonucunda, yardımlar Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’na THY Kargo uçağıyla gönderildi. Diğer ülkelere yardım sevkiyatı askeri kargo uçaklarıyla yapılırken, Filistin’e yardımlar THY tarafından ulaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vb. malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak. Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz; İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin” mesajıyla yardımları duyurdu. Yardımlar, Tel Aviv’e ulaştıktan sonra Gazze ve Ramalllah’a eşit olarak dağıtılacak. Filistin için hazırlanan yardım paketinde 40 bin tanı kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2000 litre dezenfektan, 20 bin nazal oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 PCR cihazı yer aldı. Yardım malzeme ve ekipmanlarının ağırlığının toplamda 14 bin 758 kilogramı bulduğu bildirildi.

İsrail satın aldı

Filistin’e gönderilen yardımların ardından bugün de İsrail’e Türkiye’den tıbbi malzeme ve ekipman sevkiyatı olacak. Türkiye’nin diğer ülkelere yaptığı yardımların aksine, İsrail’e bu konuda bir yardım yapmadığı, İsrail’in ihtiyaç duyduğu bazı malzemeleri ücreti karşılığı satın aldığı kaydedildi. Satın alınan bu ürünler de, bugün özel kargo uçağı ile gönderilecek.

55 ülkeye yardım eli

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye’nin Kovid-19’la mücadele sürecinde uluslararası işbirliğine, dijital hizmetlere, kurumlararası koordinasyona, bilimsel gerçeklere dayalı çalışmaya, şeffaf ve etkin iletişime, güçlü sağlık sistemine, disiplinli mali yapı ve üretken ekonomiye ilişkin detaylar anlatıldı. Grafik ve görsellerin de kullanıldığı mesajda Türkiye’nin bölgesel güç ve küresel aktör olma potansiyelini koronavirüsle mücadele sürecinde de gösterdiği belirtilerek şu bilgiler yer aldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İtalya, İran, Kanada ve Katar devlet başkanları başta olmak üzere uluslararası düzeyde pek çok liderle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç kritik uluslararası zirveye video konferans yöntemiyle katıldı.

75’ten fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirildi. Tahliye operasyonları devam ediyor.

Çok sayıda ülkeye sağlık malzemesi yardımı ulaştırılarak uluslararası alanda benzerine rastlanılmayan bir iş birliği ve dayanışma örneği sergilendi. Türkiye’den yardım talebinde bulunan 104 ülkenin 55’ine yardım eli uzatıldı. Pek çok ülkeye yardım hazırlığı devam ediyor.