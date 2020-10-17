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17.10.2020 - 07:00 | | GÜLSELİ KENARLI İstanbul DHA

First Lady’ler Dolmabahçe’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, çalışma ziyareti dolayısıyla Türkiye’de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’ya Dolmabahçe Sarayı’nı gezdirdi.

First Lady’ler Dolmabahçe’de

Çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunan iki first lady, Dolmabahçe Sarayı bünyesinde bir müze turu da gerçekleştirdi. Emine Erdoğan ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, “Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin değerli eşi Olena Zelenska Hanımefendi ile Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret ettik. Ülkemizin tarihi zenginliklerini ve hoş sohbetini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğum Sayın Zelenska ile fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerimizi güçlendireceğine yürekten inanıyorum” dedi.

 

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