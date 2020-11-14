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14.11.2020 - 13:48 |

Formula 1 kupasını TBMM Başkanı Şentop verecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand Prix'ini kazanan Formula 1 pilotuna, birincilik kupasını TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop takdim edecek.

Formula 1 kupasını TBMM Başkanı Şentop verecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.

Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek.

Yarışın sıralama turları, bugün saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise yarın saat 13.10'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonrası ödül kürsüsünde birincilik kupasını, TBMM Başkanı Şentop verecek.

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